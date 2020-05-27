27 Mayıs 2020, Çarşamba

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Galatasaray'dan flaş transfer atağı! Onyekuru olmazsa o gelecek

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaşan Galatasaray'da kanat arayışları sürüyor. Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve teknik direktör Fatih Terim'in gözdesi olan Henry Onyekuru ile yola devam etmek isteyen Aslan, Nijeryalı yıldızın transferinde pürüz çıkması halinde oyuncunun alternatifini belirledi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 01:47 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 06:35
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Galatasaray'dan flaş transfer atağı! Onyekuru olmazsa o gelecek

Galatasaray'da yarım sezonluğuna kiralanan Henry Onyekuru'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

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Galatasaray'dan flaş transfer atağı! Onyekuru olmazsa o gelecek

Nijeryalı yıldızın bonservisini elinde bulunduran Monaco ile yapılan görüşmelerden henüz olumlu bir sonuç alınamadı.

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Galatasaray'dan flaş transfer atağı! Onyekuru olmazsa o gelecek

Onyekuru'ya, Olympiakos başta birçok takımdan teklif gelmesi de yeniden kiralanmasını zorlaştırıyor.

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Galatasaray'dan flaş transfer atağı! Onyekuru olmazsa o gelecek

İşte bu noktada menajerler, Cimbom'un hocası Fatih Terim'in kafasını karıştıran bir oyuncu önerdi.

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Galatasaray'dan flaş transfer atağı! Onyekuru olmazsa o gelecek

YENİ KANAT RYAN FRASER

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Premier Lig takımlarından Bournemouth'un 26 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Fraser, Cimbom'un gündemine geldi.

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