Galatasaray'dan flaş transfer atağı! Onyekuru olmazsa o gelecek

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaşan Galatasaray'da kanat arayışları sürüyor. Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve teknik direktör Fatih Terim'in gözdesi olan Henry Onyekuru ile yola devam etmek isteyen Aslan, Nijeryalı yıldızın transferinde pürüz çıkması halinde oyuncunun alternatifini belirledi. Son dakika Galatasaray haberleri...

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Giriş Tarihi: 27.05.2020 01:47 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 06:35 ABONE OL