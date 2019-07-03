03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Galatasaray'dan PSG'ye transfer çalımı!
Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar birçok isim ile anlaşma sağlarken, Ever Banega transferi içinde girişimlerini sürdürüyordu. Bu transferde istediği gelişmeyi kaydedemeyen Galatasaray, Fransız devi Paris Saint-Germain'in de ilgilendiği yıldız isme göz dikti.
Giriş Tarihi: 03.07.2019 11:33
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