03 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan PSG'ye transfer çalımı!

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar birçok isim ile anlaşma sağlarken, Ever Banega transferi içinde girişimlerini sürdürüyordu. Bu transferde istediği gelişmeyi kaydedemeyen Galatasaray, Fransız devi Paris Saint-Germain'in de ilgilendiği yıldız isme göz dikti.

Giriş Tarihi: 03.07.2019 11:33
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Galatasaray'dan PSG'ye transfer çalımı!

Transfere hızlı bir giriş yapan Galatasaray, asıl bombaları patlatmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray'dan PSG'ye transfer çalımı!

Galatasaray uzun süredir Sevilla'dan Ever Banega ile anlaşma zemini arıyordu.

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Galatasaray'dan PSG'ye transfer çalımı!

Banega'nın menajeri Hirsig de bu transferle ile ilgili olarak, "Galatasaray ile anlaşma sağladık. Kulüpler arasındaki görüşmeyi bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Galatasaray'dan PSG'ye transfer çalımı!

A Spor'a konuşan Sevilla Sportif direktör Monchi ise, Banega'nın takımdan ayrılmayacağını, kendisinin satış listesinde olmadığını belirtti.

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Galatasaray'dan PSG'ye transfer çalımı!

Sarı-kırmızılılar bu transferin olumsuz sonuçlanması halinde bir B planı da hazırlamıştı.

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