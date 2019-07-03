Galatasaray'da büyük kriz! Fatih Terim çıldırdı

Geçtiğimiz sezonu çifte jupayla tamamlayan ve yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Galatasaray'da kriz patlak verdi. Yeni sezon öncesi takıma katılacak yeni oyuncularla kampa girmeyi hedefleyen Fatih Terim'in bütün planları alt üst oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.07.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 03.07.2019 10:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





