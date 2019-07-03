03 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da büyük kriz! Fatih Terim çıldırdı

Geçtiğimiz sezonu çifte jupayla tamamlayan ve yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Galatasaray'da kriz patlak verdi. Yeni sezon öncesi takıma katılacak yeni oyuncularla kampa girmeyi hedefleyen Fatih Terim'in bütün planları alt üst oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.07.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 03.07.2019 10:02
  • 1
  • 13
Galatasaray'da büyük kriz! Fatih Terim çıldırdı

Galatasaray yeni sezon öncesini transfer çalışmalarını sürdürüyor.

  • 2
  • 13
Galatasaray'da büyük kriz! Fatih Terim çıldırdı

Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, yönetimden yeni transferlerin kampa yetişmesini istedi.

  • 3
  • 13
Galatasaray'da büyük kriz! Fatih Terim çıldırdı

Yönetim transfer çalışmalarına hız verirken yeni bir kriz patlak verdi.

  • 4
  • 13
Galatasaray'da büyük kriz! Fatih Terim çıldırdı

Galatasaray'ın elinden çıkarmaya çalıştığı yıldızlar, "Takım bul" çağrılarını yanıtsız bıraktı.

  • 5
  • 13
Galatasaray'da büyük kriz! Fatih Terim çıldırdı

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray krizden çıkmanın yollarını arıyor. İşte detaylar...

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör