05 Haziran 2020, Cuma

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Galatasaray...

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, sürpriz bir transfer hamlesine hazırlanıyor. Sivasspor forması giyen futbolcular Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın transferi için Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı takım, ezeli rakibinin geçtiğimiz sezon başında da kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 11:40
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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Galatasaray...

Sarı-kırmızılılarda transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan 12 Haziran'da resmen kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig için mesai harcayan Cimbom'da diğer yandan transfer konusunda da hareket var...

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Galatasaray...

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai içerisinde bulunan Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Christian Luyindama'nın yerini doldurmak için şimdiden düğmeye bastı.

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Galatasaray...

Afrika basınının Everton'ın 15 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu yazdığı Demokratik Kongolu savunmacının olası ayrılığını göz önünde bulunduran Aslan, İtalya Serie A temsilcisi Roma'nın Brezilyalı yıldızı Juan Jesus'un peşine düştü.

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Galatasaray...

FENERBAHÇE'YE BÜYÜK ŞOK!

Kulübü Roma'yla 1 yıl daha kontratı bulunmasına rağmen ayrılığa olumlu bakan 28 yaşındaki stoper için Fanatik'in haberine göre Galatasaray yönetiminin yeni haftada resmi adımları atacağı kaydedildi.

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Galatasaray...

Luyindama'dan elde edilecek bonservis gelirinin bir bölümünü Jesus transferini finanse etmek için kullanmayı planlayan Sarı-kırmızılılar, kalan miktarı da diğer bölgelerde yapacağı hamleler için ayıracak.

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