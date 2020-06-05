Fenerbahçe'ye transfer şoku! Galatasaray...

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, sürpriz bir transfer hamlesine hazırlanıyor. Sivasspor forması giyen futbolcular Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın transferi için Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı takım, ezeli rakibinin geçtiğimiz sezon başında da kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. Son dakika Galatasaray haberleri...

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Giriş Tarihi: 05.06.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 11:40 ABONE OL