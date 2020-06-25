Emre Belözoğlu Galatasaray'ın istediği o isimle de görüştü! Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'tan sonra...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ve Galatasaray, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da aynı oyuncular için transferde karşı karşıya geliyor. Galatasaray'ın istediği Mert Hakan Yandaş'ı ikna eden ve Emre Kılınç'la da görüşen sarı-lacivertliler, şimdi de sarı-kırmızılıların istediği başka bir isme listesine aldı. Hatta Emre Belözoğlu'nun oyuncuyla telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...