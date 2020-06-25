25 Haziran 2020, Perşembe

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Emre Belözoğlu Galatasaray'ın istediği o isimle de görüştü! Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'tan sonra...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ve Galatasaray, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da aynı oyuncular için transferde karşı karşıya geliyor. Galatasaray'ın istediği Mert Hakan Yandaş'ı ikna eden ve Emre Kılınç'la da görüşen sarı-lacivertliler, şimdi de sarı-kırmızılıların istediği başka bir isme listesine aldı. Hatta Emre Belözoğlu'nun oyuncuyla telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.06.2020 09:43
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Emre Belözoğlu Galatasaray'ın istediği o isimle de görüştü! Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'tan sonra...

Volkan Demirel ile birlikte yerli oyuncularla görüşmeler yapan Emre Belözoğlu'nun telefon ettiği yeni isim ortaya çıktı.

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Emre Belözoğlu Galatasaray'ın istediği o isimle de görüştü! Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'tan sonra...

Mert Hakan'ın transferinde büyük rol oynayan ve gelecek sezon sportif direktörlük görevine başlayacak olan Emre Belözoğlu yeni transfer bombalarına daha hazırlanıyor.

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Emre Belözoğlu Galatasaray'ın istediği o isimle de görüştü! Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'tan sonra...

Fenerbahçe sıkıntılı geçen son iki sezonun ardından 2020-2021'e güçlü bir giriş yapmak isterken, Galatasaray da sarı-lacivertliler de özellikle sözleşmeleri sona eren yerli oyunculara rotaya çevirmiş durumda.

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Emre Belözoğlu Galatasaray'ın istediği o isimle de görüştü! Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'tan sonra...

İki takım arasındaki transfer rekabetinde gündeme gelen futbolculardan biri Caner Erkin'di ancak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında paylaşılamayan son isim Oğulcan Çağlayan oldu.

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Emre Belözoğlu Galatasaray'ın istediği o isimle de görüştü! Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'tan sonra...

Özellikle Emre Belözoğlu ile birlikte Volkan Demirel'in yerli oyuncu transferinde şimdiden önemli rol oynarken bu ikilinin hedefindeki son isim Çaykur Rizespor'un golcüsüydü.

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