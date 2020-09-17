Fatih Terim Neftçi Bakü 11'ini belirledi! Radamel Falcao ve Arda Turan...

RAKİBİ HAFİFE ALMAYIN

Fatih Terim bu nedenle oyuncularını özel olarak uyardı ve yeni bir sürprize mahal verilmemesini istedi. Neftçi'nin yaş ortalamasına dikkat çekerek genç ve koşan bir ekibe karşı mücadele edeceklerine belirten tecrübeli hoca, "Rakibi hafife almanız bize pahalıya mal olur" diye konuştu. Avrupa'da son dönemde beklentilerin altında kalan sarı-kırmızılı ekip bugün Avrupa kupalarında 286. maçına çıkacak, kazanması halinde kötü istatistiklerine son verecek.