17 Eylül 2020, Perşembe

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Fatih Terim Neftçi Bakü 11'ini belirledi! Radamel Falcao ve Arda Turan...

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 3-1'le geçerek sezona 3 puanla giriş yapan Galatasaray'ın Avrupa serüveni başlıyor. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'ye konuk olacak sarı-kırmızılılar, rakibini devirerek bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Maçın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirirken, Neftçi Bakü maçına yedek kulübesinde başlayacakları konuşulan Radamel Falcao ve Arda Turan ile ilgili de kararını verdi. İşte Galatasaray'ın Neftçi Bakü karşısındaki muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 17.09.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 12:49
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Fatih Terim Neftçi Bakü 11'ini belirledi! Radamel Falcao ve Arda Turan...

Süper Lig'e iyi bir giriş yapan Galatasaray şimdi de Avrupa'ya açılıyor. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda bugün deplasmanda Azerbaycan'ın Neftçi takımı ile karşılaşacak. Başkent Bakü'deki Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak müsabaka, 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Kevin Clancy yönetecek. Karşılaşma D Smart platformundaki Spor Smart kanalından yayımlanacak. Neftçi-Galatasaray maçını kazanan takım, adını 3. eleme tura yazdıracak.

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Fatih Terim Neftçi Bakü 11'ini belirledi! Radamel Falcao ve Arda Turan...

TEK MAÇ ÜZERİNDEN
UEFA'NIN aldığı karar gereği eleme turları tek maç üzerinden, seyircisiz oynanacak. Rövanş karşılaşması olmayacağı için kazanan ekip, 3. eleme turuna yükselecek. Turu geçen takım, 3. eleme turunda, Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın Hajduk Split ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 2 eleme turunu kendisine göre nispeten zayıf takımlara (Karpaty, Ostersunds) elenerek gruplara kalamadı.

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Fatih Terim Neftçi Bakü 11'ini belirledi! Radamel Falcao ve Arda Turan...

RAKİBİ HAFİFE ALMAYIN
Fatih Terim bu nedenle oyuncularını özel olarak uyardı ve yeni bir sürprize mahal verilmemesini istedi. Neftçi'nin yaş ortalamasına dikkat çekerek genç ve koşan bir ekibe karşı mücadele edeceklerine belirten tecrübeli hoca, "Rakibi hafife almanız bize pahalıya mal olur" diye konuştu. Avrupa'da son dönemde beklentilerin altında kalan sarı-kırmızılı ekip bugün Avrupa kupalarında 286. maçına çıkacak, kazanması halinde kötü istatistiklerine son verecek.

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Fatih Terim Neftçi Bakü 11'ini belirledi! Radamel Falcao ve Arda Turan...

8 MAÇTIR GOLÜ YOK
Elde ettiği başarılarla 'Avrupa fatihi' unvanını alan Galatasaray, son dönemde kendisine yakışmayacak sonuçlara imza attı. İşte bugün Neftçi karşısında son vermesi beklenilen o kötü istatistikler:

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Fatih Terim Neftçi Bakü 11'ini belirledi! Radamel Falcao ve Arda Turan...

Avrupa kupalarında;
* Son 20 deplasman maçını kazanamadı.
* Dış sahadaki son 20 karşılaşmada 16 yenilgi, 4 beraberlik yaşadı.
* Deplasmandaki son 8 maçta gol atamazken, kalesinde 16 gol gördü
* Çıktığı son 13 müsabakada 4 beraberlik, 9 yenilgi gördü ve 100. galibiyetine bir türlü ulaşamadı.

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