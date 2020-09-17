17 Eylül 2020, Perşembe
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Fatih Terim Neftçi Bakü 11'ini belirledi! Radamel Falcao ve Arda Turan...
Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 3-1'le geçerek sezona 3 puanla giriş yapan Galatasaray'ın Avrupa serüveni başlıyor. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'ye konuk olacak sarı-kırmızılılar, rakibini devirerek bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Maçın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirirken, Neftçi Bakü maçına yedek kulübesinde başlayacakları konuşulan Radamel Falcao ve Arda Turan ile ilgili de kararını verdi. İşte Galatasaray'ın Neftçi Bakü karşısındaki muhtemel 11'i...
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21
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