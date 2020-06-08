08 Haziran 2020, Pazartesi

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Fatih Terim'den kiralık isimlerle ilgili flaş karar! Onlar da şaşırdı

Liglere verilen arada yeni sezonun planlamasını yapan Galatasaray, transfer konusuna da hız vermişti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, bu sezon kiralık giden oyuncular için de flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.06.2020 12:01
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Fatih Terim'den kiralık isimlerle ilgili flaş karar! Onlar da şaşırdı

Süper Lig'e verilen arada yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadro yapılanması konusunda da önemli kararlar aldı.

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Fatih Terim'den kiralık isimlerle ilgili flaş karar! Onlar da şaşırdı

Sarı-kırmızılı takımda forma giyen kiralık oyuncuların yanı sıra çeşitli kulüplere kiralık olarak gönderilen isimlerin de geleceği merak konusu olmuştu.

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Fatih Terim'den kiralık isimlerle ilgili flaş karar! Onlar da şaşırdı

Teknik direktör Fatih Terim bu isimlerle ilgili dikkat bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

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Fatih Terim'den kiralık isimlerle ilgili flaş karar! Onlar da şaşırdı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, başka kulüplere kiralanan Diagne, Babel, Maicon, Ozornwafor, Emre Taşdemir ve genç futbolculara bir şans daha verecek.

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Fatih Terim'den kiralık isimlerle ilgili flaş karar! Onlar da şaşırdı

Bu isimler arasında transfer teklifi alanlara kolaylık sağlanacak. Talibi olmayanlar kesinlikle kadro dışı kalmayacak.

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