Fatih Terim'den kiralık isimlerle ilgili flaş karar! Onlar da şaşırdı

Liglere verilen arada yeni sezonun planlamasını yapan Galatasaray, transfer konusuna da hız vermişti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, bu sezon kiralık giden oyuncular için de flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 08.06.2020 12:01 ABONE OL