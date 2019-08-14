Galatasaray'dan Nzonzi için resmi teklif!

Galatasaray'ın Steven Nzonzi için Roma ile görüştüğü ve Fransız futbolcuya önerilen maaş teklifinin de belli olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 14.08.2019 02:21 Güncelleme Tarihi: 14.08.2019 02:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





