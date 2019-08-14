14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Galatasaray'dan Nzonzi için resmi teklif!
Galatasaray'ın Steven Nzonzi için Roma ile görüştüğü ve Fransız futbolcuya önerilen maaş teklifinin de belli olduğu belirtildi.
Giriş Tarihi: 14.08.2019 02:21 Güncelleme Tarihi: 14.08.2019 02:24
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