14 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Nzonzi için resmi teklif!

Galatasaray'ın Steven Nzonzi için Roma ile görüştüğü ve Fransız futbolcuya önerilen maaş teklifinin de belli olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 14.08.2019 02:21 Güncelleme Tarihi: 14.08.2019 02:24
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Galatasaray'dan Nzonzi için resmi teklif!

Transferde orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Steven Nzonzi için resmi girişimlere başladığı kaydedildi.

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Galatasaray'dan Nzonzi için resmi teklif!

4 MİLYON EURO KAZANACAK

La Gazetta dello Sport'ta habere göre; Galatasaray, Steven Nzonzi'yi kiralamak için Roma ile görüşmelere başladı.

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Galatasaray'dan Nzonzi için resmi teklif!

Haberde; Fransız futbolcu'nun, transferin gerçekleşmesi halinde Türkiye'de 4 milyon euro kazanacağı belirtildi.

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Galatasaray'dan Nzonzi için resmi teklif!

"G.SARAY BEDAVAYA BİTİRMEK İSTİYOR"

Sky Italia'da yer alan haberde ise Roma'nın Nzonzi için kiralama bedeli talep ettiği ancak Galatasaray'ın 31 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz kiralayıp yıllık kazancının tamamını ödeme teklifinde bulunduğu bilgisi verdildi.

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Galatasaray'dan Nzonzi için resmi teklif!

Ayrıca Nzonz'nin Galatasaray'da oynamayı kabul ettiği ve görüşmelerin olumlu sürdüğü iddia edildi.

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