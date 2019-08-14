14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Fatih Terim'den Emre Mor kararı
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da Emre Mor göz dolduruyor. Gerek hazırlık maçlarında aldığı kısa sürelerde gerekse de antrenmanlarda gösterdiği yüksek performansla Fatih Terim'i sevindiren Emre Mor ile ilgili yeni bir gelişme yaşlanıyor. İşte genç futbolcuyla ilgili son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 14.08.2019 09:17 Güncelleme Tarihi: 14.08.2019 09:41
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