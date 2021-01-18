18 Ocak 2021, Pazartesi

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Galatasaray'dan Mesut Özil transferine cevap! 3,5 yıl...

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyetin ardından, Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı kırmızı ekip milli oyuncu ile, anlaşmaya çok yakın. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS transferleri)

Giriş Tarihi: 18.01.2021 10:36 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 10:42
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Galatasaray'dan Mesut Özil transferine cevap! 3,5 yıl...

Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyetin ardından, Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'dan Mesut Özil transferine cevap! 3,5 yıl...

TERİM ORTA SAHA İSTİYOR

Sarı kırmızılılarda, Teknik Direktör Fatih Terim'in talimatıyla orta saha arayışları sürüyor.

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Galatasaray'dan Mesut Özil transferine cevap! 3,5 yıl...

MESUT'A CEVAP OLACAK!

Ezeli ve şampiyonluk yolundaki rakibi Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini yapmasının ardından, Galatasaray'da beklentiler bu transfere cevap olacak bir oyuncu.

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Galatasaray'dan Mesut Özil transferine cevap! 3,5 yıl...

LİMİT SIKINTISI VAR

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, daha öncesinde transfer limiti konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getirmişti.

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Galatasaray'dan Mesut Özil transferine cevap! 3,5 yıl...

Bu sebeple Cimbom transferde, kiralık ya da limitin artmasıyla sezon sonu ödenecek şekilde bir planlama yapmaya hazırlanıyor.

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