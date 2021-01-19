19 Ocak 2021, Salı

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Galatasaray transferde gaza bastı! 3 bomba birden patlayacak

2020-2021 sezonuna 23. şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Galatasaray, son olarak Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a mağlup olarak zirve yolunda büyük bir yara aldı. Çıktığı son 4 maçtan yalnızca 4 puan toplayabilen sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 8 puanı sahada bıraktı. UEFA'nın uyguladığı Finansal Fair-Play (FFP) kuralları gereğince oyuncu satmadan alamayan Cimbom, gerek transfer yapabilmek gerekse takımdaki maliyeti azaltmak için harekete geçti. Bu doğrultuda yıldız isim satış listesine konulurken, ondan gelecek parayla ise 3 transfer yapılacak. İşte sarı-kırmızılı takımdaki gelişmeler ve son detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 19.01.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 11:54
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Galatasaray transferde gaza bastı! 3 bomba birden patlayacak

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna şampiyonluk hedefiyle çıkan Galatasaray, yaz transfer döneminde istediği takviyeleri yapamamıştı.

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Galatasaray transferde gaza bastı! 3 bomba birden patlayacak

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılı takımda, transfer konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray transferde gaza bastı! 3 bomba birden patlayacak

Siyah-beyazlılara yenilen ve zirve yolunda yara alan Cimbom, Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde bulunuyor.

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Galatasaray transferde gaza bastı! 3 bomba birden patlayacak

Cimbom'un son haftalardaki büyük düşüşü gözle görülürken, son 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak sadece 4 puan toplayabildi.

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Galatasaray transferde gaza bastı! 3 bomba birden patlayacak

Derbinin ardından teknik direktör Fatih Terim, transfer konusuna değinerek "Transfer olmazsa hep beraber en iyisini yapmaya çalışacağız, ümit ederim bazı oyuncularımıza talipler olur" diyerek FFP'yi işaret etmişti.

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