19 Ocak 2021, Salı
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Galatasaray transferde gaza bastı! 3 bomba birden patlayacak
2020-2021 sezonuna 23. şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Galatasaray, son olarak Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a mağlup olarak zirve yolunda büyük bir yara aldı. Çıktığı son 4 maçtan yalnızca 4 puan toplayabilen sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 8 puanı sahada bıraktı. UEFA'nın uyguladığı Finansal Fair-Play (FFP) kuralları gereğince oyuncu satmadan alamayan Cimbom, gerek transfer yapabilmek gerekse takımdaki maliyeti azaltmak için harekete geçti. Bu doğrultuda yıldız isim satış listesine konulurken, ondan gelecek parayla ise 3 transfer yapılacak. İşte sarı-kırmızılı takımdaki gelişmeler ve son detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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