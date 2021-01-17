Beşiktaş - Galatasaray derbisine damga vuran anlar! Cüneyt Çakır...

Süper Lig'in 19. haftasındaki dev derbide Beşiktaş, sahasınad Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Mücadelenin uzatma dakikalarında Taylan Antalyalı pası hakem Cüney Çakır'a çarptı. Kısa bir süre nefessiz kalan Çakır, ufak bir müdahalenin ardından oyuna devam etti. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi: 17.01.2021 22:29 ABONE OL