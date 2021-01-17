17 Ocak 2021, Pazar

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Beşiktaş - Galatasaray derbisine damga vuran anlar! Cüneyt Çakır...

Süper Lig'in 19. haftasındaki dev derbide Beşiktaş, sahasınad Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Mücadelenin uzatma dakikalarında Taylan Antalyalı pası hakem Cüney Çakır'a çarptı. Kısa bir süre nefessiz kalan Çakır, ufak bir müdahalenin ardından oyuna devam etti. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 17.01.2021 22:29
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Beşiktaş - Galatasaray derbisine damga vuran anlar! Cüneyt Çakır...

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Beşiktaş, Vodafone Stadı'nda Galatasaray'ı ağırladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beşiktaş - Galatasaray derbisine damga vuran anlar! Cüneyt Çakır...

Siyah beyazlılar karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, zirvedeki yerini perçinledi.

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Beşiktaş - Galatasaray derbisine damga vuran anlar! Cüneyt Çakır...

Kıran kırana geçen karşılaşmada ekranlara yansımayan önemli kareler çıktı...

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Beşiktaş - Galatasaray derbisine damga vuran anlar! Cüneyt Çakır...

ÇAKIR'IN NEFESİ KESİLDİ
Maçın hakemi Cüneyt Çakır, kendisine çarpan top sonrası kısa süreli sakatlık geçirdi.

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Beşiktaş - Galatasaray derbisine damga vuran anlar! Cüneyt Çakır...

Çakır, bir süre nefes alamadı. Neyse ki tecrübeli hakem daha sonra maça devam edebildi. İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ekrana yansımayan diğer görüntüler...

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