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Galatasaray Evander transferinde frene bastı! Daha kariyerli bir 10 numara...

Galatasaray Evander transferinde frene bastı! Daha kariyerli bir 10 numara...

Transferde sıcak saatler yaşayan Galatasaray'da artık tüm gözler 10 numara hamlesine çevrilmiş durumda. Cimbom, yıldız futbolcu Evander'i kadrosuna katma peşindeydi. Sarı kırmızılıların uzun süredir gündemde yer alan Brezilyalı oyuncunun transferinde şok bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 06.08.2022- 08:37 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022- 14:40
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Galatasaray Evander transferinde frene bastı! Daha kariyerli bir 10 numara...

Transferde çok hareketli saatler yaşayan Galatasaray'da artık tüm gözler 10 numara hamlesine çevrilmiş durumda...

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