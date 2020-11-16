Galatasaray'dan Kenan Karaman atağı! Fatih Terim...

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Galatasaray'da Kenan Karaman sesleri yeniden yükselmeye başladı. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği ve yaz transfer döneminde de girişimlerde bulunduğu milli futbolcu için ocak ayında Fortuna Düsseldorf'a bir teklif daha yapacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 16.11.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 11:19 ABONE OL