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Galatasaray'dan Kenan Karaman atağı! Fatih Terim...

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Galatasaray'da Kenan Karaman sesleri yeniden yükselmeye başladı. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği ve yaz transfer döneminde de girişimlerde bulunduğu milli futbolcu için ocak ayında Fortuna Düsseldorf'a bir teklif daha yapacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 16.11.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 11:19
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Galatasaray'dan Kenan Karaman atağı! Fatih Terim...

Süper Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla yeniden zirve yarışına ortak olan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray'dan Kenan Karaman atağı! Fatih Terim...

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları erkenden başladı.

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Galatasaray'dan Kenan Karaman atağı! Fatih Terim...

Kış transfer döneminde kadrosunu birkaç takviyeyle güçlendirmek isteyen Aslan'da Kenan Karaman yeniden gündeme alındı.

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Galatasaray'dan Kenan Karaman atağı! Fatih Terim...

Sezon başında Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'tan istenen milli yıldızı bir türlü kadroya katılamamıştı.

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Galatasaray'dan Kenan Karaman atağı! Fatih Terim...

DİRSEK TEMASI SÜRÜYOR

Galatasaray'ın 26 yaşındaki hücumcu için ısrarı sürerken, Düsseldorf'la aylardır dirsek temasının devam ettiği öğrenildi.

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