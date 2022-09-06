Galatasaray’dan kanat harekatı! Roland Sallai ve Osame Sahraoui

Son olarak Kaan Ayhan ve Icardi ile anlaşma sağlayan Galatasara, transfere doymuyor... Cimbom kanatlarını güçlendirmek istiyor. Aslan transferin bitimine 2 gün kala çalışmalarını sürdürüyor. Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Alman ekibi Freiburg'ta forma giyen Macar oyuncu Roland Sallai ve Norveç temsilcisi Valeranga'da top koşturan Osame Sahraoui için yoğun mesai harcıyor. 2018 yılından beri Freiburg'ta forma giyen Salla'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Sağ ve sol kanatta oynayabilen yıldız oyuncu bu sezon 6 maçta forma giydi. Sallai bu mücadelelerde 1 asiste imza attı. Norveçli yıldız Osame Sahraoui'nin ise kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sol ve sağ kanatta görev yapabilen genç yetenek 75 lig maçta forma giydi. Sahraoui bu mücadelelerde 11 gol atarken 17 de asiste imza attı. Galatasaray Yönetimi transfer sezonu tamamlanmadan kanat transferlerini sonuçlandırmak istiyor. 25 yaşındaki Roland Sallai'nin bonservis bedeli 12 milyon euro olarak biliniyor. 2016'dan beri Macaristan forması giyen yıldız oyuncu 36 karşılaşmada 8 gol kaydetti. 21 yaşında olan Osame Sahraoui'nin bonservis bedeli ise 1.5 milyon euro. Genç oyuncu henüz milli formayla tanışmadı.