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Galatasaray’dan kanat harekatı! Roland Sallai ve Osame Sahraoui

Galatasaray'dan kanat harekatı! Roland Sallai ve Osame Sahraoui

Transfer harekatını durmaksızın sürdüren Galatasaray, kanat operasyonuna çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp Roland Sallai ve Osame Sahraoui'yi gündemine aldı. Cimbom iki ismin de adını kadroya yazdırmak istiyor. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Yayın Tarihi: 06.09.2022- 23:11 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022- 07:01
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