Galatasaray’dan bir bomba hamle daha! Fırsat transferi Premier Lig’den gelecek

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da, transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar, transfer dönemininde iddialı hamleler yaparak kadrosunu güçlendirdi. Cimbom, değişen yönetimi ve teknik direktörüyle yeniden yapılanmaya gitti. Dursun Özbek, başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Okan Buruk'u takımın başına getirdi. Okan Buruk'un istediği transferleri tek tek gerçekleştiren yönetim, önemli futbolcuları kadrosuna kattı. Galatasaray, Lucas Torreira, Dries Mertens, Leo Dubois, Sergio Oliveira ve Haris Seferovic gibi dünyaca tanınan yıldızları transfer etti. Sarı kırmızılılar, Fransız devi PSG'de forma giyen Mauro Icardi ile de anlaşma sağladı. Aslan'ın yaptığı transferlerde Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur da önemli rol oynadı. Kadrosunu büyük ölçüde tamamlayan sarı kırmızılılar, Süper Lig'e de iyi bir başlangıç yaptı. Cimbom, 5 hafta sonunda 10 puan topladı. Sarı kırmızılılar, oyun olarak taraftarını çok memnun etmese de iyi sonuçlar almayı başardı. Teknik Direktör Okan Buruk'un, takımın sahada vermiş olduğu görüntü sonrası yönetimden bir transfer daha istediği aktarıldı. Buruk, belli bölgelerdeki yeni transferlerin performansının yükseleceğini düşünüyor. Buna rağmen Okan Buruk, ocak ayına kadar sorunsuz bir kadro için fırsat transferi yapılmasına sıcak bakıyor. Yönetim ise transferin son saatlerine kadar piyasa araştırması yapmayı sürdürüyor. Cimbom, menajerlerin sunmuş olduğu futbolcuları da değerlendirmeye alıyor. Bu doğrultuda, yoğun bir telefon trafiği içinde olan yönetime, sürpriz bir isim teklif edildi. Galatasaray'a önerilen o yıldız sonrası teknik direktör Okan Buruk'un da transfere onay verdiği aktarıldı. İşte sarı kırmızılıların gündemine gelen o yıldız... G.SARAY'DAN BOUBAKARY SOUMARE BOMBASI! Galatasaray, İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de forma giyen Boubakary Soumare için harekete geçti. Menajerlerin, sarı kırmızılılara sunduğu oyuncunun maliyetinin düşük olduğu ifade edildi. Yıldız orta sahanın Leicester'dan ayrılmayı düşündüğü ve Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Sarı kırmızılılardaki Fransız oyuncularla temasa geçen Soumare'nin, olumlu rapor aldığı iddia edildi. 23 yaşındaki futbolcunun, Leicester'ın kötü gidişatının ardından yeni bir maceraya atılmak istediği öğrenildi. 1.88 boyundaki ismin kiralık olarak kadroya katılması bekleniyor. Transfer döneminin bitmesine çok az bir süre imzaların atılması hedefleniyor. Bunun yanı sıra Soumare'nin, Leicester ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Başarılı oyuncunun, satın alma opsiyonunun ise yüksek seviyelerde olması bekleniyor. Soumare'nin, güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. Soumare, bu sezon İngiliz ekibinde 3 maça çıktı. Geçen sezon 30 maça çıkan Fransız oyuncu, 1 asistle oynamıştı. Fransa U21 Milli Takım'ında 14 karşılaşmaya çıkan Soumare, gol ya da asist üretemedi. Soumare kariyerinde, PSG ve Lille formaları da giymişti.