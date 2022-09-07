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Galatasaray’dan bir bomba hamle daha! Fırsat transferi Premier Lig’den gelecek

Galatasaray'dan bir bomba hamle daha! Fırsat transferi Premier Lig'den gelecek

Galatasaray'da transferin son günlerine gelinirken sıcak saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde, başkan Dursun Özbek liderliğinde önemli futbolcuları kadrosuna katmıştı. Cimbom, yaptığı hamlelerle adından söz ettirirken, iddialı bir takım kurdu. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını yapan Aslan, fırsat transferi için harekete geçti. Galatasaray, İngiltere Premier Lig'de forma giyen yıldız futbolcu için devreye girdi. İşte transferin son saatlerinde bomba etkisi yaratan gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 07.09.2022- 09:33 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022- 10:02
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