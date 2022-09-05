Galatasaray’da kanat transferi için 2 sürpriz aday daha! Girişimler başladı

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Santrfor bölgesindeki sorunu Icardi ile kapatmayı planlayan sarı-kırmızılılarda sıra kanat ve stoper bölgesine geldi. Aslan'da yeni golcü Mauro Icardi'nin salı günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Galatasaray ayrıca bu hafta için milli savunmacı Çağlar Söyüncü ile bir görüşme gerçekleştirecek. Leicester City'de teknik direktör Rodgers, Çağlar için geçtiğimiz günlerde, 'Oynayabilecek seviyede değil.' açıklamasında bulunmuştu. İngiliz ekibinde oynamayan oyuncu için tüm şartlar zorlanacak. Galatasaray'da transfer yapılacak bir başka bölge ise kanat bölgesi. Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün gösterdiği performansla dikkat çekerken, Kerem Aktürkoğlu ise bu sezon şu ana kadar beklentilerin altında kaldı. Bunun üzerine sarı-kırmızılılar ilk 11'de oynayabilecek kapasitede kanat transferi için harekete geçti. Bundesliga'dan daha önce Leverkusen forması giyen Paulinho'yu gündemine alan Cimbom'da 2 sürpriz aday listeye eklendi. Sarı-kırmızılıların Dortmund forması giyen Thorgan Hazard ile RB Leipzig'de oynayan Emil Forsberg için harekete geçtiği ifade edildi. Galatasaray'ın 2 oyuncunun da durumunu soruşturduğu belirtildi. Leipzig forması giyen Forsberg bu sezon 5 maçta görev alırken 1 gol 2 asist katkısında bulundu. 30 yaşındaki İsveçli yıldızın Alman ekibiyle 3 sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Thorgan Hazard ise Dortmund'la bu sezon 6 müsabakaya çıktı. Belçikalı yıldız bu maçlarda gol veya asist katkısında bulunamadı. EMIL FORSBERG KİMDİR? Emil Peter Forsberg 23 Ekim 1991'de İsveç'te dünyaya geldi. Futbola İsveç ekibi Sundsvall'da başladı. Forsberg Medskogsbron takımının formasını kiralık giydikten sonra 300 bin Euro'ya 2013'te Malmö'ye transfer oldu. Burada iyi bir performans ortaya koyan İsveçli hücum oyuncusu, 2015 Ocak'ta Leipzig'e 3.7 milyon Euro'ya transfer oldu. Leipzig'in sembol isimlerinden biri olan Forsberg burada 265 maça çıktı ve 59 gol, 62 asistlik performans sergiledi. İsveç Milli Takımı'nın kilit oyuncularından biri olan Forsberg, 74 maçta 17 gol atma başarısı gösterdi. Forsberg'in güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olarak belirtiliyor. THORGAN HAZARD KİMDİR? Thorgan Ganael Francis Hazard 29 Mart 1993'te Belçika'da dünyaya geldi. Thorgan, şu anda Real Madrid forması giyen Eden Hazard'ın kardeşi. Thorgan futbola Belçika'nın Tubize takımının altyapısında başladı. Belçikalı futbolcu buradan Belçika ekibi Lens'e transfer oldu. Hazard sonrasında sırasıyla Chelsea, Zulte Waregem, Gladbach ve Dortmund formasını giydi. Thorgan Hazard 2019'da transfer olduğu Dortmund'da 107 maça çıkarken 17 gol 22 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki oyuncunun Alman ekibiyle 2 sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Thorgan Hazard'ın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak belirtiliyor.