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Galatasaray’da kanat transferi için 2 sürpriz aday daha! Girişimler başladı

Galatasaray’da kanat transferi için 2 sürpriz aday daha! Girişimler başladı

Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan ve hücum hattında ciddi sorunlar yaşayan sarı-kırmızılı ekipte kadroyu güçlendirmek adına yapılan çalışmalar hız kazandı. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Cimbom'da, 2 aday daha listeye eklendi. İşte transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray'ın gündemine aldığı 2 yıldız oyuncu... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 05.09.2022- 10:15 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022- 10:20
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