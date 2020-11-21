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Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin vukuatları çileden çıkardı! Fenerbahçe yenildikten sonra...

Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildikten sonra Galatasaray'da bir türlü isteneni veremeyen ve kiralık olarak gönderildiği Club Brugge'den döndükten sonraki performansıyla da hayal kırıklığı yaratan Mbaye Diagne'nin davranışları takım içerisinde rahatsızlık yaratıyor. Senegalli forvetin, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor'a 2-0 mağlup olduğı maçın ardından yaptığı hareket dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 21.11.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 09:27
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Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin vukuatları çileden çıkardı! Fenerbahçe yenildikten sonra...

Galatasaray'ın 2018-19 sezonunun ara transfer döneminde, bonuslarla 13 milyon euro'yu bulan bir bonservisle Kasımpaşa'dan aldığı Mbaye Diagne sorun olmaya devam ediyor.

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Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin vukuatları çileden çıkardı! Fenerbahçe yenildikten sonra...

Performansından memnun kalınmadığı için geçen sezon Belçika ekibi Club Brugge'e kiralanan Senegalli golcü, döndü ama akıllanmadı. Sabah'ta yer alan habere göre; Babel'in corona virüsüne yakalandığı, Falcao'nun sakat olduğu bu dönemde Diagne'ye forma için şans doğdu ama hocası Fatih Terim ona güvenmiyor.

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Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin vukuatları çileden çıkardı! Fenerbahçe yenildikten sonra...

İŞTE DIAGNE'NİN HERKESİ ÇİLEDEN ÇIKARAN VUKUATLARI:

Antrenman performansı çok yetersiz. Florya'daki taktik çalışmalarda takımdan kopuk bir görüntü sergiliyor.

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Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin vukuatları çileden çıkardı! Fenerbahçe yenildikten sonra...

Club Brugge'de dibe vurduktan sonra Galatasaray'da ayağa kalkamadı. Artık Senegal Milli Takımı'na da çağrılmıyor.

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Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin vukuatları çileden çıkardı! Fenerbahçe yenildikten sonra...

Özel hayatı ve sosyal medyayı kullanma biçimi eleştiri konusu. Pandemi tehlikesine ve kalabalık ortamlarda olunmaması gerektiği uyarılarına rağmen 20 gün önce doğum gününü restoranda kutladı.

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