Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin vukuatları çileden çıkardı! Fenerbahçe yenildikten sonra...

Performansından memnun kalınmadığı için geçen sezon Belçika ekibi Club Brugge'e kiralanan Senegalli golcü, döndü ama akıllanmadı. Sabah'ta yer alan habere göre; Babel'in corona virüsüne yakalandığı, Falcao'nun sakat olduğu bu dönemde Diagne'ye forma için şans doğdu ama hocası Fatih Terim ona güvenmiyor.