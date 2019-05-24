Büyük kutlama yarın 19.05'te

2018-19 sezonunun bitimine bir hafta kalana kadar kıran kırana mücadele veren sarı kırmızılı ekipte yönetim hiçbir masraftan kaçmadı ve şampiyonluk kutlamalar için taraftarlarını mest edecek sürpriz gösteriler hazırladı.

Giriş Tarihi: 24.05.2019 00:23 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 00:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





