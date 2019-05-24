24 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Büyük kutlama yarın 19.05'te

2018-19 sezonunun bitimine bir hafta kalana kadar kıran kırana mücadele veren sarı kırmızılı ekipte yönetim hiçbir masraftan kaçmadı ve şampiyonluk kutlamalar için taraftarlarını mest edecek sürpriz gösteriler hazırladı.

Giriş Tarihi: 24.05.2019 00:23 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 00:26
  • 1
  • 10
Büyük kutlama yarın 19.05'te

2018-2019 bezonu şampiyonu Galatasaray, 22. şampiyonluğunu Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenecek Gala Gecesi'nde görkemli bir şekilde kutlayacak.

  • 2
  • 10
Büyük kutlama yarın 19.05'te

Kutlamalar 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.05'te başlayacak.

  • 3
  • 10
Büyük kutlama yarın 19.05'te

Bu nedenle yoğun bir hazırlık yapılırken Türk Telekom'a dev bir sahne kurulacağı bildirildi.

  • 4
  • 10
Büyük kutlama yarın 19.05'te

LED ekranla tribündeki taraftarlar şampiyonluk kutlamasına dair tüm anları izleyebilecek. Sürpriz şarkıcılar, DJ performansı, özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, görsel efektler, alev makineleri, discoball logolar ve payroteknik gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak.

  • 5
  • 10
Büyük kutlama yarın 19.05'te

BİLETLER BUGÜN GENEL SATIŞTA

Şampıyonluk Gecesi etkinliği biletle izlenebilecek. 2018-19 sezonunda kombine satın almış taraftarlar bugün saat 14.00'e kadar mevcut kombine yerlerini yüzde 50 indirim ile satın alabilecek.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör