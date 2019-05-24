24 Mayıs 2019, Cuma
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Galatasaray'da gençler sahaya çıkıyor! İşte Fatih Terim'in Sivasspor 11'i
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Galatasaray deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Türk Telekom Stadı'nda ağırladığı Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek ligdeki 22. şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Sivasspor 11'inde rotasyona gitti. İşte Galatasaray'ın Sivasspor 11'i...
Giriş Tarihi: 24.05.2019 10:28
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