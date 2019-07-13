13 Temmuz 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'dan Josef de Souza bombası!
Suudi Arabistan futbolunda yaşanan kriz nedeniyle yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza ile Galatasaray flörtte. 30 yaşındaki Sambacı da Aslan'ın teklifine sıcak bakıyor. Galatasaray yönetimi, önümüzdeki günlerde Al Ahli kulübüyle masaya oturacak ve resmi teklifini iletecek.
Giriş Tarihi: 13.07.2019 01:30 Güncelleme Tarihi: 13.07.2019 07:51
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"