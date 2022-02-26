GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve Cimbom’da karar verildi! 5 futbolcu birden...

Sezon başında kadrosunda gençleştirme operasyonu yapan ve yaklaşık 25 milyon Euro maliyetle yeni bir kadro kuran Galatasaray, buna karşın sahada istediği sonuçları alamadı. Sarı-kırmızılı takım, her ne kadar Avrupa'da namağlup son 16'ya kalsa da; Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi ve Süper Lig'de ise tarihinin en kötü sezonunu yaşadı. Kötü gidişat sonrası teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayıran Cimbom, yerine Domenec Torrent'i getirdi. Aslan ayrıca danışman olarak Luis Campos'la anlaşırken, sportif direktörlüğe de İtalyan futbol adamı Pasquale Sensibile'yi getirdi. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Napoli'yi eleyen Barcelona ile eşleşen Galatasaray, ilk maçını 10 Mart'a Nou Camp'ta, rövanşını ise 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda oynayacak. Yeni sezonda da büyük bir revizyona gidecek Cimbom, gidecek yıldızlardan sonra maaş bütçesinde de rahatlama yaşayacak. İşte o futbolcular ve Galatasaray'ın planları... SOFIANE FEGHOULI Galatasaray'da bonuslarla birlikte yıllık 4.5 milyon Euro'nun üzerinde kazanan Feghouli'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 2017-18 yazında gelen Cezayirli yıldız, sarı-kırmızılılardan bu süreçte 21.5 milyon Euro'nun üzerinde gelir elde etti. 32 yaşındaki oyuncu, takımın en çok kazanan ismi olurken yeni mukavelenin imzalanması beklenmiyor. RYAN BABEL 2020 yazında bedelsiz gelmesine karşın kendisine 2 milyon Euro imza parası ödenen Ryan Babel, geldiği günden bu yana performansıyla tartışma yarattı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 35 yaşındaki oyuncu, Cimbom'dan her yıl 2.5 milyon Euro net ücret kazandı. Hollandalı oyuncuya yeni sözleşme teklif edilmeyecek. ARDA TURAN 2020'de altyapısından yetiştiği Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, Aslan'dan 2 yıl için 9 milyon TL maaş aldı. Deneyimli yıldızla yeni sözleşme imzalanması beklenmiyor. FATİH ÖZTÜRK 2 sezon önce bedelsiz olarak gelen Fatih Öztürk'ün sözleşmesi sona eriyor. Toplam 8 milyon TL kazanan deneyimli eldivenle Okan Kocuk'un geri dönecek olması nedeniyle sözleşme uzatılması beklenmiyor. SEMİH KAYA Devre arasında Luyindama'yı kiralık olarak yollayan G.Saray, bu bölgeye yerli takviye olarak Semih Kaya'yla doldurdu. 30 yaşındaki stoperle sezon sonunda yollar ayrılacak. Galatasaray bu oyuncularla yollarını ayırdığı takdirde maaş bütçesinde yaklaşık 8.5 milyon Euro'luk (yaklaşık 132 milyon TL) bir rahatlama yaşayacak.