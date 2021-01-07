07 Ocak 2021, Perşembe

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Galatasaray'da transfer toplantısı! Fatih Terim ve yönetim...

Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da transfer zirvesi gerçekleşti. Fatih Terim ve yönetimin bir araya geldiği toplantıda, Terim transfer gereken mevkileri ve elden çıkarılabilecek oyuncuları bildirdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS transferleri)

Giriş Tarihi: 07.01.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 09:42
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Galatasaray'da transfer toplantısı! Fatih Terim ve yönetim...

Aslantepe'de gerçekleşen toplantıya Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim katıldı. Toplantını ana gündemi takviye yapılacak mevkiler ve gönderilmesi gereken futbolculardı. Terim, 3 bölgeye transfer isterken gönderilebilecek isimleri de yönetime bildirdi. İşte o toplantının detayları...

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Galatasaray'da transfer toplantısı! Fatih Terim ve yönetim...

Galatasaray'da 4-3'lük Konyaspor yenilgisinin ardından olağanüstü hal ilan edildi. Sabah'ta yer alan habere göre teknik direktör Fatih Terim, Konya dönüşü ayağının tozuyla Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp binasına geldi ve beklenen transfer zirvesi gerçekleşti. Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'la bir araya gelen Fatih Terim, mevcut kadro ile ilgili değerlendirmede bulundu.

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Galatasaray'da transfer toplantısı! Fatih Terim ve yönetim...

Ayrıca sağ bek, orta saha ve forvet talebini yineledi. Teklif gelmesi ve maddi şartlar oluşması halinde de takımdaki her oyuncunun satılabileceği konusunda fikir birliğine varıldı.

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Galatasaray'da transfer toplantısı! Fatih Terim ve yönetim...

GÖRÜŞME UZADI, İDMAN SAATİ DEĞİŞTİ
Transfer toplantısı beklenenden uzun sürünce, Florya'daki idmanın saati 12.00'den 14.30'a alındı. Süper Lig'de 499 milyon TL ile en yüksek harcama limitine sahip takım olan Galatasaray, FFP nedeniyle ara transfer döneminde sadece 1 milyon euro'luk bütçeye sahip.

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Galatasaray'da transfer toplantısı! Fatih Terim ve yönetim...

Bundan dolayı alınacak isimler için bonservis geliri elde edilmesi gerekiyor. Eski performansından çok uzaklarda olan Luyindama'nın yanı sıra Belhanda ve Marcao gibi isimler iyi teklif gelmesi halinde elden çıkarılarak, maddi kaynak yaratılacak.

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