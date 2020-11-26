Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer çıkarması! Fatih Terim çok istedi

Yaz transfer döneminde kadrosunu 7 isimle güçlendiren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalara başlayan sarı-kırmızılılar, yapılacak takviyelerle birlikte sezon sonunda 23. kez şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Cimbom, bu kapsamda teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda 2 yıldız futbolcuyu listesine dahil etti. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve Terim'in çok istediği o 2 oyuncu... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 26.11.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 15:13 ABONE OL