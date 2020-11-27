Galatasaray'da Mbaye Diagne istekleriyle çıldırttı! İşte son vukuatı

2019'un devre arasında Galatasaray'a 13 milyon euro bedelle transfer olan ve sarı-kırmızılılarda beklentileri bir türlü karşılayamayan Mbaye Diagne, menajerini de çıldırttı. İşte Senegalli yıldızın son vukuatı... | Son dakika Galatasaray haberleri

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Giriş Tarihi: 27.11.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 09:57 ABONE OL