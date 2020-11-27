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Galatasaray'da Mbaye Diagne istekleriyle çıldırttı! İşte son vukuatı

2019'un devre arasında Galatasaray'a 13 milyon euro bedelle transfer olan ve sarı-kırmızılılarda beklentileri bir türlü karşılayamayan Mbaye Diagne, menajerini de çıldırttı. İşte Senegalli yıldızın son vukuatı... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 27.11.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 09:57
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Galatasaray'da Mbaye Diagne istekleriyle çıldırttı! İşte son vukuatı

Galatasaray'da kendisinden beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen ve davranışları nedeniyle de zaman zaman tepki çeken Mbaye Diagne, yine olay oldu...

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Galatasaray'da Mbaye Diagne istekleriyle çıldırttı! İşte son vukuatı

Yönetim ve teknik direktör Fatih Terim'i transfer döneminde çileden çıkartan Senegalli forvet, bu kez de menajeriyle ters düştü.

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Galatasaray'da Mbaye Diagne istekleriyle çıldırttı! İşte son vukuatı

29 yaşındaki futbolcu, kendisine İtalya, Suudi Arabistan, Çin, Türkiye ve Belçika gibi ülkelerde oynamasını sağlayan İtalyan menajer Federico Pastorello'yu bitmek bilmeyen istekleri yüzünden sonunda isyan ettirdi.

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Galatasaray'da Mbaye Diagne istekleriyle çıldırttı! İşte son vukuatı

İkilinin, transfer konusunda bir tartışma yaşadığı ve bunun üzerine yollarını ayırdıkları ortaya çıktı.

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Galatasaray'da Mbaye Diagne istekleriyle çıldırttı! İşte son vukuatı

Pastorello ile yollarını ayıran Mbaye Diagne'nin yeni menajeri ise Brezilyalı Gustavo Menduca oldu.

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