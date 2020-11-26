26 Kasım 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Aldıkları paraları..."

Sabah Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'i köşe yazısında sert sözlerle eleştirdi. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 26.11.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 11:27
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Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! Aldıkları paraları...

Dün Şenol Güneş'i yazmıştım, bu başlık altında.. Bugün ikincisi..
Fatih Terim!.

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Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! Aldıkları paraları...

İkisinin de suçu ayni aslında.. Başında bulundukları takımı, kişisel zaafları, sempati ve antipatileri ile zayıflatmak, futbol oynamaz hale getirmek ve giderek oyuncağa, kişisel oyuncaklarına çevirmek..

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Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! Aldıkları paraları...

Federasyonun Şenol'u atmaya gücü yok.. Çünkü zaten ortada federasyon yok. Zorlu toplantısından bu yana, Ali Koç'un emrine girmiş bir "seyirci" gurubuna biz Federasyon diyoruz. Başında bir "Görmez, duymaz, söylemez" oturuyor. O da Başkan (!) mış..

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Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! Aldıkları paraları...

Galatasaray Yönetimi'nin de Fatih'i gönderecek hali yok. Başkan Mustafa Cengiz, bir yandan canıyla uğraşıyor, bir yandan onu da Adnan Polat gibi yok etmeye yeminli "Liseci" dazlaklarla boğuşuyor ki, bu dazlaklar, Divan Kurulu'na hakim.. Yönetim desen zaten "Erkekliğin onda dokuzu ile onuncusu"nu başarı ile oynuyor. Ya kaçıyorlar, ya hiç görünmüyorlar.
Mustafa Cengiz de çaresiz, "Seçim" kararı aldı.
Pandemi izin verirse 26 Aralık'ta yapılacak.

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Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! Aldıkları paraları...

Yani kulüpte şu ara kimsenin Fatih'le uğraşacak hali yok. Doğrusu da o zaten. Madem seçim var. Bu Hoca'nın değişip değişmeyeceğine karar verme hakkı, bir ay sonra gelecek yenilere bırakılmalı.

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