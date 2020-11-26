Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Aldıkları paraları..."

Galatasaray Yönetimi'nin de Fatih'i gönderecek hali yok. Başkan Mustafa Cengiz, bir yandan canıyla uğraşıyor, bir yandan onu da Adnan Polat gibi yok etmeye yeminli "Liseci" dazlaklarla boğuşuyor ki, bu dazlaklar, Divan Kurulu'na hakim.. Yönetim desen zaten "Erkekliğin onda dokuzu ile onuncusu"nu başarı ile oynuyor. Ya kaçıyorlar, ya hiç görünmüyorlar.

Mustafa Cengiz de çaresiz, "Seçim" kararı aldı.

Pandemi izin verirse 26 Aralık'ta yapılacak.