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Galatasaray’dan iki sürpriz transfer birden! Girişimler başladı

Galatasaray'dan iki sürpriz transfer birden! Girişimler başladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2022/2023 sezonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Başkanlık seçimi için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılarda bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli ölçüde yenilemesi beklenen ve birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, bu sezon gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çeken iki futbolcuyu renklerine bağlamak için düğmeye bastı. İşte o isimler ve tüm detaylar... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 12.05.2022- 22:05 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022- 22:05
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Galatasaray’dan iki sürpriz transfer birden! Girişimler başladı

Yarıştığı kulvarlarda gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da gündem yoğun.

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