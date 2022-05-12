Galatasaray’dan iki sürpriz transfer birden! Girişimler başladı

Yarıştığı kulvarlarda gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da gündem yoğun. Çalkantılı bir sezon geçiren sarı-kırmızılılarda seçim heyecanı yaşanıyor. Cimbom, Başkan Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından başkanlık seçimine gitme kararı aldı. 11 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde, bir önceki seçimde de aday olan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu ile birlikte Fırat Develioğlu da adaylığını koydu. Mevcut başkan Burak Elmas'ın seçimde aday olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Kulislerde Elmas'ın 11 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimde aday olacağı konuşuluyor. Galatasaray'da yönetim belirsizliğine rağmen transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle 2022/2023 sezonunu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılardan iki sürpriz transfer hamlesi geldi. SAĞ BEKE ONUR BULUT Galatasaray, bu sezon Kayserispor formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Onur Bulut'a talip oldu. Sarı-kırmızılıların, 28 yaşındaki sağ bekin transferi için Kayserisporlu yetkililerle temasa geçtiği öğrenildi. BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR DA İSTİYOR Onur ile Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş ve Trabzonspor da ilgileniyor. ONUR BULUT'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI Adı dev kulüplerle anılan Onur Bulut, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan tecrübeli oyuncu, 'Büyük takımların beni istediğine dair haberleri okuyorum. Ama bana bir bilgi gelmedi. Tabii ki istenen bir oyuncu olmak, böyle haberlerin çıkması beni mutlu ediyor. Her şey Kayserispor'a bağlı. Kulübüm tamam derse büyük kulüplerde oynamak isterim. Başarılı olacağıma inanıyorum. Ama transfer konusunda karar Kayserispor'un. Ben şu anda kalan maçlarımıza odaklandım. Başka bir şey düşünmek istemiyorum' dedi. Bu sezon Kayseri ekibiyle 40 maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi. ONUR BULUT KİMDİR? Onur Bulut, 16 Nisan 1994 tarihinde Almanya'nın Werdohl kentinde dünyaya geldi. Futbola FSV Werdohl altyapısında başlayan 28 yaşındaki sağ bek, SF Oestrich-Iserlohn ve Bochum altyapılarında da forma giydi. Bulut, 2012 yılında Bochum ile profesyonel sözleşme imzaladı. Almanya'da Freiburg ve Eintracht Braunschweig formalarını da terleten savunma oyuncusu, 2019/2020 sezonu başında Alanyaspor'a transfer olarak Süper Lig'e adım attı. 2020/2021 sezonunu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçiren Onur Bulut, sezon başında Kayserispor'a transfer oldu. Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Onur Bulut'un güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro. MOUNIR CHOUIAR'A KANCA Yaz transfer döneminde kanat bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, bu sezon eylül-nisan ayları arasında Yeni Malatyaspor'da top koşturan Mounir Chouiar'ı gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların, Kerem Aktürkoğlu'na alternatif olarak düşündüğü Fas asıllı Fransız futbolcu için nabız yokladığı öğrenildi. Galatasaray'ın seçim sonrası Mounir Chouiar transferi için somut adımlar atması bekleniyor. Bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 27 maçta görev alan 23 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. MOUNIR CHOUIAR KİMDİR? Mounir Chouiar, 23 Ocak 1999 tarihinde Fransa'nın Lievin kentinde dünyaya geldi. Futbola CS Avion altyapısında başlayan Fas asıllı Fransız oyuncu, Lens altyapısında da forma giydi. 2017 yılında Lens ile profesyonel sözleşme imzalayan Mounir, 2019 yılında 3.5 milyon Euro karşılığında Dijon'a transfer oldu. 1.77 boyundaki kanat oyuncusu, sezon başında Yeni Malatyaspor'a kiralandı. Nisan ayında Malatya ekibinde ayrılan futbolcu, Dijon'a geri döndü. Sezon sonunda Fransız ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan Mounir Chouiar'ın güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.