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Galatasaray’da dev transfer operasyonu! 8 ayrılık 2 transfer

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! 8 ayrılık 2 transfer

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon zirvenin bir hayli uzağında kalarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da gündem yoğun. 11 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek olan sarı-kırmızılılarda bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Cimbom'da yeni yönetimin belirsizliğine rağmen oyuncu arayışları sürerken, iki yıldızın transferi için düğmeye basıldı. Öte yandan Galatasaray'da sezonun sona ermesiyle birlikte 8 ismin ayrılığı kesinleşti. İşte o isimler ve tüm detaylar... (GS spor haberi)

Yayın Tarihi: 10.05.2022- 10:25 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022- 10:25
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Galatasaray’da dev transfer operasyonu! 8 ayrılık 2 transfer

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışını son maç kadar taşıyan Galatasaray, bu sezon beklentilerin bir hayli uzağında kaldı.

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