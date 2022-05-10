Galatasaray’da dev transfer operasyonu! 8 ayrılık 2 transfer

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon zirvenin bir hayli uzağında kalarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da gündem yoğun. 11 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek olan sarı-kırmızılılarda bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Cimbom'da yeni yönetimin belirsizliğine rağmen oyuncu arayışları sürerken, iki yıldızın transferi için düğmeye basıldı. Öte yandan Galatasaray'da sezonun sona ermesiyle birlikte 8 ismin ayrılığı kesinleşti. İşte o isimler ve tüm detaylar... (GS spor haberi)