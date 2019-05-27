27 Mayıs 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu bombası

Terim'in isteğiyle Galatasaraylı bir yönetici, İtalya'ya giderek Milan ile Ş masaya oturdu. Hakan Çalhanoğlu'nu kiralamak istediklerini bildirdi.

Giriş Tarihi: 27.05.2019 00:30 Güncelleme Tarihi: 27.05.2019 00:56
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Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu bombası

Şampıyonluk kupasına kavuşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için kolları sıvadı.

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Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu bombası

Suudi Arabistan'a gitmesi beklenilen Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen tecrübeli hocanın, Hakan talebini Başkan Mustafa Cengiz'e ilettiği ve Cengiz'in de bir yöneticisini Milano'ya gönderdiği iddia edildi.

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Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu bombası

Sportif Direktör Leonardo ile bir araya gelen yönetici, Hakan'ı 1 yıllığına kiralamak istediklerini ifade etti.

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Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu bombası

G.SARAY AVANTAJLI

Milan'ı çalıştıran Gattuso, "Çok yetenekli bir oyuncu... Maalesef bu sezon Hakan Çalhanoğlu'nun kalitesinden fazla yararlanamadık" diyerek ayrılık sinyali vermişti.

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Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu bombası

Ayrıca Terim'in eski öğrencilerinden olan Gattuso'nun transferde Galatasaray'a yardımcı olması bekleniyor. Bununla birlikte Hakan'ın Galatasaray taraftarı olması da görüşmelerin mutlu sonla bitme olasılığını güçlendiriyor.

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