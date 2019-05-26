26 Mayıs 2019, Pazar
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Galatasaray'da büyük operasyon! Tam 8 oyuncu...
Galatasaray'da 3'ü kiralık olmak üzere tam 8 futbolcunun sözleşmesi bitiyor. Onyekuru'nun mutlaka kalmasını isteyen Fatih Terim, pek çok isimle ilgili kararı ise henüz vermiş değil. İşte o isimler...
Giriş Tarihi: 26.05.2019 21:23 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 21:55
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