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Fatih Terim'in sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! İşte alacağı ücret
Spor Toto Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'da Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen kutlamalarda teknik direktör Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştı. Tecrübeli teknik adamın sözleşmesinin detayları belli oldu.
Giriş Tarihi: 27.05.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 27.05.2019 09:26
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