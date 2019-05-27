27 Mayıs 2019, Pazartesi

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Fatih Terim'in sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! İşte alacağı ücret

Spor Toto Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'da Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen kutlamalarda teknik direktör Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştı. Tecrübeli teknik adamın sözleşmesinin detayları belli oldu.

Giriş Tarihi: 27.05.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 27.05.2019 09:26
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Fatih Terim'in sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! İşte alacağı ücret

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirdiği görkemli törenle kupasına kavuştu.

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Fatih Terim'in sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! İşte alacağı ücret

Kutlamalarda teknik direktör Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme imzalanması ise taraftarın çifte mutluluk yaşamasını sağladı.

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Fatih Terim'in sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! İşte alacağı ücret

Sarı-kırmızılı takımda 8. şampiyonluğunu elde eden ve 5 yıl daha Galatasaray'ı çalıştıracak olan Terim'in sözleşmesinin detayları ortaya çıktı.

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Fatih Terim'in sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! İşte alacağı ücret

Başkan Mustafa Cengiz, İmparator'un görev süresini 5 yıl olarak açıkladı ancak mukavele 2+3 yıl şeklinde.

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Fatih Terim'in sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! İşte alacağı ücret

Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetimin görev süresi 2 yıl sonra biteceği için 2021'de yeni seçilecek yönetime tecrübeli hocanın 3 yıllık opsiyon hakkı bırakıldı.

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