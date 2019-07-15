Galatasaray'dan görülmemiş transfer teklifi! "Onu yıldız yaparız"

Yeni sezondan üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da geniş rotasyonlu bir kadro oluşturmak için çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, tecrübeli teknik adamın istediği futbolcu için Denayer, Onyekuru ve Ndiaye örneklerini göstererek "Onu yıldız yaparız" teklifinde bulundu.

Giriş Tarihi: 15.07.2019 12:06 Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 12:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





