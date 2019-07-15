15 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan görülmemiş transfer teklifi! "Onu yıldız yaparız"

Yeni sezondan üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da geniş rotasyonlu bir kadro oluşturmak için çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, tecrübeli teknik adamın istediği futbolcu için Denayer, Onyekuru ve Ndiaye örneklerini göstererek "Onu yıldız yaparız" teklifinde bulundu.

Giriş Tarihi: 15.07.2019 12:06 Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 12:08
  • 1
  • 10
Galatasaray'dan görülmemiş transfer teklifi! Onu yıldız yaparız

Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan ve çalışmalarını 17 Temmuz'da gideceği Avusturya'da sürdürecek olan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrilmiş durumda.

  • 2
  • 10
Galatasaray'dan görülmemiş transfer teklifi! Onu yıldız yaparız

Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Şener Özbayraklı ve Valentine Ozornwafor'u kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

  • 3
  • 10
Galatasaray'dan görülmemiş transfer teklifi! Onu yıldız yaparız

Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi yüklü bir bonservis bedeliyle satmayı planlayan Cimbom'da ana gündem maddesi orta saha transferi...

  • 4
  • 10
Galatasaray'dan görülmemiş transfer teklifi! Onu yıldız yaparız

Fernando'nun Sevilla'ya transfer olması ve kiralık sözleşmesi sona eren Badou Ndiaye'nin kulübüne dönmesi nedeniyle orta sahaya en az 2 takviye yapması planlanan sarı-kırmızılıların hedefindeki isimse Fulham forması giyen Michael Seri...

  • 5
  • 10
Galatasaray'dan görülmemiş transfer teklifi! Onu yıldız yaparız

Seri'yi kiralamak için büyük mesai harcayan yönetim, yüksek bonservis ödediği bu oyuncu için iyi bir seçenek arayan Fulham'a, futbolcunun teknik direktör Terim yönetiminde büyük gelişim göstereceği belirtildi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör