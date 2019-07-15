15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Galatasaray'dan flaş Diagne kararı!
Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan ve 17 Temmuz'da Avusturya'ya giderek çalışmalarını bu ülkede sürdürecek olan Galatasaray, transferde sessizliğe büründü. Mbaye Diagne'yi satarak transfer için kaynak yaratmayı amaçlayan sarı-kırmızılı yönetim, Senegalli oyuncuya istenilen teklifin gelmemesi sebebiyle flaş bir karar aldı.
Giriş Tarihi: 15.07.2019 13:31 Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 13:31
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