15 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan flaş Diagne kararı!

Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan ve 17 Temmuz'da Avusturya'ya giderek çalışmalarını bu ülkede sürdürecek olan Galatasaray, transferde sessizliğe büründü. Mbaye Diagne'yi satarak transfer için kaynak yaratmayı amaçlayan sarı-kırmızılı yönetim, Senegalli oyuncuya istenilen teklifin gelmemesi sebebiyle flaş bir karar aldı.

Giriş Tarihi: 15.07.2019 13:31 Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 13:31
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Galatasaray'dan flaş Diagne kararı!

Galatasaray'da transfer çalışmaları Diagne'ye bağlı durumda...

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Galatasaray'dan flaş Diagne kararı!

Sarı-Kırmızılılar sezon öncesi Şener, Babel, Ozornwafor, Jimmy Durmaz ve Adem Büyük'ü neredeyse bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı.

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Galatasaray'dan flaş Diagne kararı!

Galatasaray, Emre Mor'u da aynı şekilde bir bedel ödemeden kadrosuna katmak istiyor.

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Galatasaray'dan flaş Diagne kararı!

Galatasaray, Finansal Fair Play anlaşması çerçevesinde Luyindama'nın bonservisinin alınması ile oluşan eksi bakiyeyi Fernando'yu satarak temizledi.

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Galatasaray'dan flaş Diagne kararı!

Galatasaray, yeni transferlere kaynak yaratması için satılması planlanan Diagne için indirime gitti.

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