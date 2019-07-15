15 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer hamlesi!

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe ile Galatasaray'da takviye çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertlilerin mutlu sona ulaştığı Vedat Muriç transferi için uzun uğraşlar veren iki takım, Benfica forması giyen Ljubomir Fejsa transferinde karşı karşıya gelmişti. Gelecek sezon mutlak şampiyonluk isteyen iki ezeli rakip, bir transferde daha karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı yıldız ismi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de ısrarla istediği ve sarı-kırmızılı yönetimin önümüzdeki günlerde bu transfer için girişimlerini hızlandıracağı iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.07.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 09:35
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer hamlesi!

Daha önce Babel, Şener, Adem, Ozornwafor ve Jimmy Durmaz'ı kadrosuna katan Galatasaray bir bomba daha patlatmak üzere...

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer hamlesi!

Galatasaray'da Deniz Türüç defteri yeniden açıldı. Cim-Bom, Kayserispor'un yıldız futbolcusunu Fenerbahçe'ye kaptırmak istemiyor.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer hamlesi!

Yönetim daha önce 2.5 milyon euro teklif ettiği Kayserispor'a bu kez 3.5 milyon önermeye hazırlanıyor.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer hamlesi!

Teknik Direktör Fatih Terim'in kanat ve 10 numara oynama özelliği nedeniyle 26 yaşındaki futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu öğrenidi.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer hamlesi!

Bu gelişme üzerine 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın bu hafta Deniz işini bitirmek için Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile biraraya geleceği bildirildi.

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