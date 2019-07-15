Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer hamlesi!

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe ile Galatasaray'da takviye çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertlilerin mutlu sona ulaştığı Vedat Muriç transferi için uzun uğraşlar veren iki takım, Benfica forması giyen Ljubomir Fejsa transferinde karşı karşıya gelmişti. Gelecek sezon mutlak şampiyonluk isteyen iki ezeli rakip, bir transferde daha karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı yıldız ismi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de ısrarla istediği ve sarı-kırmızılı yönetimin önümüzdeki günlerde bu transfer için girişimlerini hızlandıracağı iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.07.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 09:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





