12 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan görkemli bir imza töreni hazırlığı! İşte Falcao'nun geliş tarihi...

Sarı-kırmızılıların transfer döneminin başından beri takıma katmak için çabaladığı Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray Monaco ile anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılı yönetim, tarihin en büyük transferlerinden biri olacak 33 yaşındaki süper yıldıza görkemli bir imza töreni hazırlıyor. İşte Kolombiyalı yıldızın İstanbul'a geliş tarihi...

Giriş Tarihi: 12.08.2019 18:38 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 18:44
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Galatasaray'dan görkemli bir imza töreni hazırlığı! İşte Falcao'nun geliş tarihi...

Galatasaray'ın Radamel Falcao transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray'dan görkemli bir imza töreni hazırlığı! İşte Falcao'nun geliş tarihi...

Haftalardır süren yılın transfer girişiminde düğüm çözüldü.

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Galatasaray'dan görkemli bir imza töreni hazırlığı! İşte Falcao'nun geliş tarihi...

Monaco teknik direktörü Leonardo Jardim, yıldız golcü ile ilgili geçtiğimiz gün şunları söylemişti;

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Galatasaray'dan görkemli bir imza töreni hazırlığı! İşte Falcao'nun geliş tarihi...

"Radamel Falcao kendi düşüncesini bizimle paylaştı. Herkes onu ne kadar sevdiğimi biliyor."

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Galatasaray'dan görkemli bir imza töreni hazırlığı! İşte Falcao'nun geliş tarihi...

"Falcao, %100 profesyonel bir futbolcu ve son yıllarda bizim en golcümüz."

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