Galatasaray'dan görkemli bir imza töreni hazırlığı! İşte Falcao'nun geliş tarihi...

Sarı-kırmızılıların transfer döneminin başından beri takıma katmak için çabaladığı Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray Monaco ile anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılı yönetim, tarihin en büyük transferlerinden biri olacak 33 yaşındaki süper yıldıza görkemli bir imza töreni hazırlıyor. İşte Kolombiyalı yıldızın İstanbul'a geliş tarihi...