12 Ağustos 2019, Pazartesi

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Galatasaray'a Ever Banega müjdesi! İşte geleceği tarih

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan Galatasaray'da çalışmalar tam gaz devam ediyor. Fransa Ligi ekiplerinden Monaco forması giyen Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'yu transfer etmek için gün sayan sarı-kırmızılılara Ever Banega müjdesi geldi. Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla takımda görmek istediği Arjantinli yıldızın Galatasaray'a geliş tarihi belli oldu. Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 12.08.2019 16:42
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Galatasaray'a Ever Banega müjdesi! İşte geleceği tarih

Spor Toto Süper Lig'de yeniden şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Galatasaray'a Ever Banega müjdesi! İşte geleceği tarih

Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor.

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Galatasaray'a Ever Banega müjdesi! İşte geleceği tarih

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı.

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Galatasaray'a Ever Banega müjdesi! İşte geleceği tarih

Transferde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, alınacak oyuncuları en ince detayına kadar araştırıp kadrosuna katıyor.

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Galatasaray'a Ever Banega müjdesi! İşte geleceği tarih

3 kulvarda da başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Cimbom, Süper Lig şampiyonluğunu bu sene de kimseye kaptırmayarak üst üste 3. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürme gayretinde.

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