Galatasaray'a Ever Banega müjdesi! İşte geleceği tarih

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan Galatasaray'da çalışmalar tam gaz devam ediyor. Fransa Ligi ekiplerinden Monaco forması giyen Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'yu transfer etmek için gün sayan sarı-kırmızılılara Ever Banega müjdesi geldi. Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla takımda görmek istediği Arjantinli yıldızın Galatasaray'a geliş tarihi belli oldu. Galatasaray son dakika transfer haberleri...