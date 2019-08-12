12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Falcao'dan Galatasaray taraftarına mesaj!
Galatasaray'da heyecanlı Falcao bekleyişi devam ediyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Aslan, santrfor bölgesini Radamel Falcao ile güçlendirmek istiyor. Bu transfere oldukça fazla ağırlık veren Galatasaray yönetimi Kolombiyalı golcü için tüm şartları zorluyor. Sarı-kırmızılı taraftarların da gözde ismi Falcao, Galatasaray taraftarına mesaj yolladı. İşte flaş gelişmenin detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 12.08.2019 22:16
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