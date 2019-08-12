12 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Falcao'dan Galatasaray taraftarına mesaj!

Galatasaray'da heyecanlı Falcao bekleyişi devam ediyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Aslan, santrfor bölgesini Radamel Falcao ile güçlendirmek istiyor. Bu transfere oldukça fazla ağırlık veren Galatasaray yönetimi Kolombiyalı golcü için tüm şartları zorluyor. Sarı-kırmızılı taraftarların da gözde ismi Falcao, Galatasaray taraftarına mesaj yolladı. İşte flaş gelişmenin detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 12.08.2019 22:16
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Falcao'dan Galatasaray taraftarına mesaj!

Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı yaşanıyor.

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Falcao'dan Galatasaray taraftarına mesaj!

Sarı-kırmızılı taraftarların kadrosunda görmeyi çok istediği Kolombiyalı golcü ile ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

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Falcao'dan Galatasaray taraftarına mesaj!

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray, iddialı bir kadro kurmak dünya yıldızlarını listeye almıştı.

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Falcao'dan Galatasaray taraftarına mesaj!

Teknik direktör Fatih Terim, santrfor bölgesinde Mbaye Diagne'nin performansından memnun olmadığı için o mevkiye Falcao'nun transfer edilmesi talimatını vermişti.

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Falcao'dan Galatasaray taraftarına mesaj!

Öyle ki, Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Falcao transferi için Fransa'ya gitmiş ve yıldız futbolcu ile olan fotoğrafları sosyal medyaya düşmüştü.

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