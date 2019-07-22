22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Galatasaray'dan golcü atağı! Dünya starı geliyor...
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Mbaye Diagne'yi göndermeye hazırlanan ve forvet bölgesine flaş bir transfer yapmak isteyen Galatasaray, Fatih Terim'in transfer listesinde en tepede olan Falcao'nun ardından bir dünya starını daha listesine dahil etti. İşte transfere dair flaş gelişmeler ve detaylar...
Giriş Tarihi: 22.07.2019 00:54 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 07:12
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