22 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan golcü atağı! Dünya starı geliyor...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Mbaye Diagne'yi göndermeye hazırlanan ve forvet bölgesine flaş bir transfer yapmak isteyen Galatasaray, Fatih Terim'in transfer listesinde en tepede olan Falcao'nun ardından bir dünya starını daha listesine dahil etti. İşte transfere dair flaş gelişmeler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 22.07.2019 00:54 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 07:12
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Galatasaray'dan golcü atağı! Dünya starı geliyor...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

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Galatasaray'dan golcü atağı! Dünya starı geliyor...

Yeni sezona ve Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılar transferde hız kesmiyor.

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Galatasaray'dan golcü atağı! Dünya starı geliyor...

Forvet bölgesine flaş bir transfer yapmak isteyen Galatasaray, Fatih Terim'in transfer listesinde en tepede olan Falcao'nun ardından bir dünya starının daha peşine düştü.

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Galatasaray'dan golcü atağı! Dünya starı geliyor...

Mbaye Diagne'yi göndermeye hazırlanan ve forvet bölgesine flaş bir transfer yapmak isteyen Galatasaray, Falcao'nun ardından Sassuolo forması giyen Kevin Prince Boateng'i de listesine dahil etti.

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Galatasaray'dan golcü atağı! Dünya starı geliyor...

Sarı-kırmızılı ekibin, Ganalı forveti kiralık olarak kadroya katmak istediği öğrenildi.

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