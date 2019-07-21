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Galatasaray son dakika haberi: Falcao transferi ile ilgili ilk kez konuştu!

Galatasaray'da Falcao heyecanı yeniden tavan yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Falcao Galatasaray'a gelecek mi? sorusunun cevabını merak ediyor. Galatasaray'da bu gelişmeler yaşanırken gözde isim Radamel Falcao'dan transfer açıklaması geldi. İşte yıldız golcünün yaptığı açıklamalar... Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 21.07.2019 23:52
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Galatasaray son dakika haberi: Falcao transferi ile ilgili ilk kez konuştu!

Radamel Falcao'da son dakika gelişmesi...

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Galatasaray son dakika haberi: Falcao transferi ile ilgili ilk kez konuştu!

Sarı-kırmızılı takımın transferdeki gözdesi Radamel Falcao'nun transfer açıklaması sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

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Galatasaray son dakika haberi: Falcao transferi ile ilgili ilk kez konuştu!

Galatasaray santrfor mevkisi için Falcao isminde ısrarla duruyor.

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Galatasaray son dakika haberi: Falcao transferi ile ilgili ilk kez konuştu!

Bu bölgeye transfer için Mbaye Diagne'nin satışını bekleyen Galatasaray'da transfer listesinin en tepesindeki Radamel Falcao'dan transfer açıklaması geldi.

İşte o açıklamalar...

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Galatasaray son dakika haberi: Falcao transferi ile ilgili ilk kez konuştu!

Falcao: "Transfer söylentilerini duyuyorum. Ancak şu an bir yıllık daha sözleşmem var. Gelecek hafta Monaco'ya dönmek zorundayım ama evet, bazı girişimlerin farkındayım."

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