Galatasaray son dakika haberi: Falcao transferi ile ilgili ilk kez konuştu!

Galatasaray'da Falcao heyecanı yeniden tavan yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Falcao Galatasaray'a gelecek mi? sorusunun cevabını merak ediyor. Galatasaray'da bu gelişmeler yaşanırken gözde isim Radamel Falcao'dan transfer açıklaması geldi. İşte yıldız golcünün yaptığı açıklamalar... Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 21.07.2019 23:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





