22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Muriç ve Youtube misillemesi!
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arasındaki rekabet, yeşil sahalardan sosyal medyaya sıçradı. Vedat Muriç transferinde rakibine tarihi çalımlardan birini atan sarı-lacivertliler, Youtube'da da Galatasaray'ın hedefi olan bir milyon aboneye ilk ulaşan takım oldu. Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakibinin Muriç ve Youtube zaferlerini gölgede bırakmak için harekete geçti...
Giriş Tarihi: 22.07.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 12:01
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