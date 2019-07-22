22 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Muriç ve Youtube misillemesi!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arasındaki rekabet, yeşil sahalardan sosyal medyaya sıçradı. Vedat Muriç transferinde rakibine tarihi çalımlardan birini atan sarı-lacivertliler, Youtube'da da Galatasaray'ın hedefi olan bir milyon aboneye ilk ulaşan takım oldu. Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakibinin Muriç ve Youtube zaferlerini gölgede bırakmak için harekete geçti...

Giriş Tarihi: 22.07.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 12:01
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Muriç ve Youtube misillemesi!

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın savaşı devam ediyor.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Muriç ve Youtube misillemesi!

İki dev adeta transfer savaşına ara vermiş ve bu durum sosyal medyaya taşınmıştı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Muriç ve Youtube misillemesi!

Geçtiğimiz gün Youtube'da bir milyon aboneye ilk ulaşan takım olan Fenerbahçe, Galatasaray'ı bu arenada da geride bıraktı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Muriç ve Youtube misillemesi!

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Muriç ve Youtube misillemesi!

Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Youtube ve Muriç zaferlerini gölgede bırakmak için harekete geçti.

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