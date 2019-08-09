Galatasaray'dan Fransa çıkarması! Falcao ile birlikte o da geliyor!

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Monaco forması giyen yıldız futbolcu Radamel Falcao'nun transferini bitirmek için Fransa'ya uçtu. Albayrak'ın Kolombiyalı golcüyle birlikte Fransız ekibinden bir futbolcuyu daha kadrosuna katmak için görüşme yapacağı ortaya çıktı. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 09.08.2019 15:37 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 15:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





