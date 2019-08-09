09 Ağustos 2019, Cuma

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Galatasaray'dan Fransa çıkarması! Falcao ile birlikte o da geliyor!

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Monaco forması giyen yıldız futbolcu Radamel Falcao'nun transferini bitirmek için Fransa'ya uçtu. Albayrak'ın Kolombiyalı golcüyle birlikte Fransız ekibinden bir futbolcuyu daha kadrosuna katmak için görüşme yapacağı ortaya çıktı. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 09.08.2019 15:37 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 15:40
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Galatasaray'dan Fransa çıkarması! Falcao ile birlikte o da geliyor!

Sezonu Süper Kupa zaferiyle birlikte 3 kupa ile tamamlayan Galatasaray, önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefiyle transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray'dan Fransa çıkarması! Falcao ile birlikte o da geliyor!

Sarı-Kırmızılı ekip Falcao transferinde mutlu sona yaklaşırken, orta saha için arayışlar devam ediyor.

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Galatasaray'dan Fransa çıkarması! Falcao ile birlikte o da geliyor!

Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut ikilisi Falcao transferine nokta koymak için Fransa'ya giderken, masada Falcao'dan başka bir ismin daha bulunduğu öğrenildi.

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Galatasaray'dan Fransa çıkarması! Falcao ile birlikte o da geliyor!

Seri'nin yanına mutlaka bir takviye isteyen Fatih Terim'in raporu doğrultusunda arayışlar devam ederken, Monaco'nun Faslı orta saha oyuncusu Ait Bennasser gündeme geldi.

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Galatasaray'dan Fransa çıkarması! Falcao ile birlikte o da geliyor!

Albayrak'ın, orta sahanın ortasında oynayan 23 yaşındaki futbolcu için Monaco'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı belirtildi.

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