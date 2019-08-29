29 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan forvet transferi! İşte alacağı ücret...

Süper Lig'e 1 mağlubiyet 1 beraberlikle kötü bir başlangıç yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların uzun süredir görüşmeleri sürdürdüğü Falcao ile anlaşma sağlansa da kulübü Monaco ikna edilmiş değil. Sarı-kırmızılılar yedek bir golcü için de girişimlerini sürdürürken, sürpriz bir transfere imza atmak üzere. İşte Galatasaray'a imza atması beklenen golcü ve alacağı ücret...

Giriş Tarihi: 29.08.2019 14:09 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 14:10
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Galatasaray'dan forvet transferi! İşte alacağı ücret...

Sezona kötü başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

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Galatasaray'dan forvet transferi! İşte alacağı ücret...

Sarı-Kırmızılılar'ın transferdeki tek hedefi Radamel Falcao...

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Galatasaray'dan forvet transferi! İşte alacağı ücret...

Galatasaray dünya yıldızı ismin yanında takıma bir golcü daha katmak istiyordu.

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Galatasaray'dan forvet transferi! İşte alacağı ücret...

Aslan bu doğrultuda golcü isimle anlaşma sağladı. İşte sarı-kırmızılılarda yaşanan transfer hareketliliği...

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Galatasaray'dan forvet transferi! İşte alacağı ücret...

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken golcü takviyesi konusunda Radamel Falcao'dan haber bekleniyor.

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