29 Ağustos 2019, Perşembe
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Galatasaray'dan forvet transferi! İşte alacağı ücret...
Süper Lig'e 1 mağlubiyet 1 beraberlikle kötü bir başlangıç yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların uzun süredir görüşmeleri sürdürdüğü Falcao ile anlaşma sağlansa da kulübü Monaco ikna edilmiş değil. Sarı-kırmızılılar yedek bir golcü için de girişimlerini sürdürürken, sürpriz bir transfere imza atmak üzere. İşte Galatasaray'a imza atması beklenen golcü ve alacağı ücret...
Giriş Tarihi: 29.08.2019 14:09 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 14:10
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