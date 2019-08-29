29 Ağustos 2019, Perşembe
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Fatih Terim'den olay sözler: Biz de istifa ederiz!
Galatasaray'da ilk hafta oynanan Denizlispor karşılaşmasında taraftarın ağır küfürlerine maruz kaldıktan sonra taraftarla tartışan Hasan Şaş, daha sonra sosyal medya hesabından Galatasaray'daki görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından Şaş ikna edilmiş ve tekrar görevine dönmüştü. İstifa sürecince Terim'in kullandığı ifadeler ise deprem etkisi yarattı. İşte o detay...
Giriş Tarihi: 29.08.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 10:45
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