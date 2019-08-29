29 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den olay sözler: Biz de istifa ederiz!

Galatasaray'da ilk hafta oynanan Denizlispor karşılaşmasında taraftarın ağır küfürlerine maruz kaldıktan sonra taraftarla tartışan Hasan Şaş, daha sonra sosyal medya hesabından Galatasaray'daki görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından Şaş ikna edilmiş ve tekrar görevine dönmüştü. İstifa sürecince Terim'in kullandığı ifadeler ise deprem etkisi yarattı. İşte o detay...

Giriş Tarihi: 29.08.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 10:45
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Fatih Terim'den olay sözler: Biz de istifa ederiz!

Galatasaray'ın ligin ilk haftasında oynadığı Denizlispor maçında Hasan Şaş ile taraftarlar birbirine girmiş, Şaş daha sonra Instagram hesabından istifa ettiğini duyurmuştu.

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Fatih Terim'den olay sözler: Biz de istifa ederiz!

Sosyal medyadan istifasını sunan Hasan Şaş, teknik direktör Fatih Terim'in istifayı veto etmesinin ardından tekrar görevine dönmüştü.

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Fatih Terim'den olay sözler: Biz de istifa ederiz!

Instagram hesabından dönüş kararını açıklayan Hasan Şaş, şu sözleri kullanmıştı;

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Fatih Terim'den olay sözler: Biz de istifa ederiz!

"Bazen zor zamanlarda ihtiyacın olan sadece şefkattir. O şefkat ki hayatını adadığın renklerden, gençliğinden, emeklerinden, hayallerinden ayrılmana izin vermez.

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Fatih Terim'den olay sözler: Biz de istifa ederiz!

Hiç hata yapmamış, hiç yüzün düşmemiş, hiç hayal kırıklığı yaşamamış gibi yoluna devam etmeni, birşey olmamışcasına tekrar çalışmanı sağlar o şefkat.

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