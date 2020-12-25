Fatih Terim kararını verdi! Sözleşmesi feshedilecek

Devre arasında transferde hareketli saatler yaşayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim iki ismi gözden çıkardı. Tecrübeli teknik adam ocak ayında Falcao ve Diagne'nin gönderilmesini istedi. İşte detaylar...





