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Fatih Terim kararını verdi! Sözleşmesi feshedilecek

Devre arasında transferde hareketli saatler yaşayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim iki ismi gözden çıkardı. Tecrübeli teknik adam ocak ayında Falcao ve Diagne'nin gönderilmesini istedi. İşte detaylar...


Giriş Tarihi: 25.12.2020 19:59
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Fatih Terim kararını verdi! Sözleşmesi feshedilecek

Ocak ayındaki ara transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gözler bir yandan takımdan ayrılacak isimlere çevrilmiş durumda.

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Fatih Terim kararını verdi! Sözleşmesi feshedilecek

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre yol haritasını çizen sarı-kırmızılı kurmaylar, sezon sonu şampiyonluğa ulaşacak kadroyu kurmak için kolları sıvadı.

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Fatih Terim kararını verdi! Sözleşmesi feshedilecek

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Younes Belhanda'ya yeni sözleşme önerecek olan Galatasaray'da bazı isimlerle yollar ayrılacak.

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Fatih Terim kararını verdi! Sözleşmesi feshedilecek

FALCAO VE DIAGNE'NİN BİLETİNİ KESTİ!
Teknik direktör Fatih Terim, Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'nin biletini kesti ve yönetimden ara transfer döneminde golcü talebinde bulundu.

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Fatih Terim kararını verdi! Sözleşmesi feshedilecek

Deneyimli teknik adamın bu iki ismin yanı sıra büyük umutlarla kadroya katılan o isme veda edilmesini istediği belirtildi.

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