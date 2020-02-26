26 Şubat 2020, Çarşamba
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Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Fenerbahçe hediyesi...
Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 geçen ve 21 yıllık galibiyet hasretine son veren Galatasaray, üst üste 3. toplamda ise 23. şampiyonluk şampiyonluğa kilitlenmişti. Tarihi Kadıköy galibiyeti sonrasında teknik ekiple bir araya gelen yöneticiler, gerek şampiyonluk için gerekse gelecek sezonun planlaması için kolları sıvadı. Bu kapsamda takımda hangi isimlerin kalacağı belirlenirken, bazı oyuncuların ise sezon sonuna kadar göstereceği performans belirleyici rol oynayacak. İşte sarı-kırmızılı takımdaki tüm gelişmeler...
Giriş Tarihi: 26.02.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 13:43
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