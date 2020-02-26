26 Şubat 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Fenerbahçe hediyesi...

Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 geçen ve 21 yıllık galibiyet hasretine son veren Galatasaray, üst üste 3. toplamda ise 23. şampiyonluk şampiyonluğa kilitlenmişti. Tarihi Kadıköy galibiyeti sonrasında teknik ekiple bir araya gelen yöneticiler, gerek şampiyonluk için gerekse gelecek sezonun planlaması için kolları sıvadı. Bu kapsamda takımda hangi isimlerin kalacağı belirlenirken, bazı oyuncuların ise sezon sonuna kadar göstereceği performans belirleyici rol oynayacak. İşte sarı-kırmızılı takımdaki tüm gelişmeler...

Giriş Tarihi: 26.02.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 13:43
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Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Fenerbahçe hediyesi...

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşmış ve sarı-kırmızılılar Kadıköy'de 21 yıl sonra galip gelerek seriyi sonlandırmıştı.

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Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Fenerbahçe hediyesi...

Fenerbahçe'nin tek golünü Max Kruse penaltıdan atarken, sarı-kırmızılıların gollerini Ryan Donk, Radamel Falcao (p) ve Henry Onyekuru atmıştı.

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Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Fenerbahçe hediyesi...

Bu galibiyetle beraber camia şampiyonluk havasına bürünmüş ve ligde üst üste üçüncü, toplamda ise 23. şampiyonluk hedefine kilitlenmişti.

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Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Fenerbahçe hediyesi...

Cimbom'un bu tarihi galibiyetinden sonra bir araya gelen Galatasaraylı yöneticiler ve teknik heyet, gelecek sezonun kadro planlamasına başladı ve hangi oyuncuların kadroda tutulmasını konuştular.

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Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Fenerbahçe hediyesi...

RYAN DONK'LA 1 YIL DAHA!

Bu kapsamda sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ryan Donk ile 1 yıllık sözleşme uzatma kararı alınmıştı.

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