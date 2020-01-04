04 Ocak 2020, Cumartesi

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Galatasaray'dan flaş transfer izni! 2 isim kampa katılmadı

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte takviye çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, transfer bombalarını patlamaya hazırlanıyor. Yaz transfer sezonunun flaş ekiplerinden Galatasaray, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi kadrosuna katarak yine hızlı bir giriş yaptı. Takıma katılan iki oyuncunun ardından gözler ayrılacak oyunculara çevrildi. Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcuya transfer izni verilirken, o isimler İstanbul'a dönmedi. İşte habere ilişkin tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 04.01.2020 20:50 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 20:54
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Galatasaray'dan flaş transfer izni! 2 isim kampa katılmadı

Sezona büyük umutlarla başlayan Galatasaray'da işler pek beklenildiği gibi gitmedi. Yapılan 13 transferle adından çokca söz ettiren sarı-kırmızılı ekip, ilk devre ışık vermedi.

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Galatasaray'dan flaş transfer izni! 2 isim kampa katılmadı

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk karşılaşmasında Paris Saint-Germain'e karşı verdiği mücadele sonrası taraftarları ümitlendiren Cimbom, kötü bir kapanışla Avrupa'dan da elendi.

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Galatasaray'dan flaş transfer izni! 2 isim kampa katılmadı

6 karşılaşmanın sonunda 2 puan toplayabilen temsilcimiz, yalnızca 1 gol atabildi. Türkiye Kupası'nda ise tuzla faciasının eşiğinden dönüldü. Türk Telekom Stadyumu'nda Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, rövanşta aldığı 4-0'lık skorla adını son 16 turuna yazdırdı.

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Galatasaray'dan flaş transfer izni! 2 isim kampa katılmadı

Kötü tabloyu ligde de sürdüren Cimbom, ilk devreyi 7. olarak kapatmasının ardından tamamen transfere odaklandı. Teknik direktör Fatih Terim'in bir süredir yaptığı basın toplantılarında oyuncuların geçmişine değil, geleceklerine yatırım yapacaklarını vurgulaması üzerine genç oyuncuların üzerine düşüldü.

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Galatasaray'dan flaş transfer izni! 2 isim kampa katılmadı

Tekrar zirve yarışına dahil olmak isteyen ve bu doğrultuda hızlı bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Cimbom, 4 Ocak'ta resmen başlayacak olan ara transfer dönemi için ilk somut adımları attı.

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