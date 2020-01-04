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Galatasaray'dan flaş transfer izni! 2 isim kampa katılmadı
Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte takviye çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, transfer bombalarını patlamaya hazırlanıyor. Yaz transfer sezonunun flaş ekiplerinden Galatasaray, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi kadrosuna katarak yine hızlı bir giriş yaptı. Takıma katılan iki oyuncunun ardından gözler ayrılacak oyunculara çevrildi. Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcuya transfer izni verilirken, o isimler İstanbul'a dönmedi. İşte habere ilişkin tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Giriş Tarihi: 04.01.2020 20:50 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 20:54
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