10 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan flaş transfer harekatı!

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporlarına göre hareket eden sarı-kırmızılılar çok konuşulacak bir ismi transfer gündemine aldı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 10.06.2019 21:42 Güncelleme Tarihi: 10.06.2019 21:42
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Galatasaray'dan flaş transfer harekatı!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.

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Galatasaray'dan flaş transfer harekatı!

Sarı-kırmızılılar eksik bölgelerine transfer çalışmalarına devam ederken çok konuşulacak bir ismi gündemine aldı.

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Galatasaray'dan flaş transfer harekatı!

İlk olarak Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile anlaşma sağlayan Galatasaray, Babel'i de imza aşamasına getirmişti.

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Galatasaray'dan flaş transfer harekatı!

Juan Mata ve Banega için de girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar beklenmedik bir transfer harekatına başladı.

İşte transferin detayları...

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Galatasaray'dan flaş transfer harekatı!

Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Salih Uçan'ı transfer gündemine aldı.

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