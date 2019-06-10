Galatasaray'dan flaş transfer harekatı!

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporlarına göre hareket eden sarı-kırmızılılar çok konuşulacak bir ismi transfer gündemine aldı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 10.06.2019 21:42 Güncelleme Tarihi: 10.06.2019 21:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





