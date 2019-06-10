10 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a 2 dünya yıldızı!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu çifte kupa ile tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak olan sarı-kırmızılılar iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bombaları ardı ardına patlatmak isteyen sarı-kırmızılılarda 2 dünya yıldızı için flaş gelimeler yaşanıyor. Galatasaray taraftarı da takıma yapılacak olan transferleri merak ediyor ve araştırıyor. İşte Galatasaray'ın çılgın transfer planı...

Giriş Tarihi: 10.06.2019 20:38 Güncelleme Tarihi: 10.06.2019 20:44
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Galatasaray'a 2 dünya yıldızı!

Galatasaray transferde atağa kalktı.

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Galatasaray'a 2 dünya yıldızı!

Şimdiye kadar Şener Özbayraklı ve Babel ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Jimmy Durmaz transferinde de büyük yol katetti.

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Galatasaray'a 2 dünya yıldızı!

Ndiaye'nin kiralık kontratını yenilemeyecek olan Galatasaray, Belhanda için gelen ciddi teklifleri değerlendirme kararı aldı.

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Galatasaray'a 2 dünya yıldızı!

Sarı-kırmızılılarda Faslı futbolcunun satılması durumunda orta sahaya takviye zorunulu hale gelecek.

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Galatasaray'a 2 dünya yıldızı!

Bütün bunlar yaşanırken Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde takıma doğrudan katkı sağlayabilecek oyuncuların kadroya katılması talimatını verdi.

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