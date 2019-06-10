10 Haziran 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'a 2 dünya yıldızı!
Spor Toto Süper Lig'de sezonu çifte kupa ile tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak olan sarı-kırmızılılar iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bombaları ardı ardına patlatmak isteyen sarı-kırmızılılarda 2 dünya yıldızı için flaş gelimeler yaşanıyor. Galatasaray taraftarı da takıma yapılacak olan transferleri merak ediyor ve araştırıyor. İşte Galatasaray'ın çılgın transfer planı...
Giriş Tarihi: 10.06.2019 20:38 Güncelleme Tarihi: 10.06.2019 20:44
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"