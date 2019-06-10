Galatasaray'a 2 dünya yıldızı!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu çifte kupa ile tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak olan sarı-kırmızılılar iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bombaları ardı ardına patlatmak isteyen sarı-kırmızılılarda 2 dünya yıldızı için flaş gelimeler yaşanıyor. Galatasaray taraftarı da takıma yapılacak olan transferleri merak ediyor ve araştırıyor. İşte Galatasaray'ın çılgın transfer planı...

Giriş Tarihi: 10.06.2019 20:38 Güncelleme Tarihi: 10.06.2019 20:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





