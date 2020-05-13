Galatasaray bu kez işi sıkı tuttu! Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş...

Corona virüsü sebebiyle birçok gelir kalemi kesilen Galatasaray, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek veya maliyeti ucuz isimlere yönelmişti. Bu kapsamda Sivasspor ile sözleşmeleri bitecek Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ı transfer listesine ekleyen sarı-kırmızılılar, daha önceki dönemlerde yaptığı hataya düşmedi ve elini sıkı tuttu. İşte transferdeki çarpıcı o detay...