13 Mayıs 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray bu kez işi sıkı tuttu! Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş...

Corona virüsü sebebiyle birçok gelir kalemi kesilen Galatasaray, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek veya maliyeti ucuz isimlere yönelmişti. Bu kapsamda Sivasspor ile sözleşmeleri bitecek Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ı transfer listesine ekleyen sarı-kırmızılılar, daha önceki dönemlerde yaptığı hataya düşmedi ve elini sıkı tuttu. İşte transferdeki çarpıcı o detay...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 11:23
ABONE OL
  • 1
  • 5
Galatasaray bu kez işi sıkı tuttu! Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş...

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren Galatasaray'da Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

  • 2
  • 5
Galatasaray bu kez işi sıkı tuttu! Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş...

Sivasspor'un iki yıldız orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç için Aslan'ın sürpriz bir hamle yaptığı ortaya çıktı...

  • 3
  • 5
Galatasaray bu kez işi sıkı tuttu! Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş...

TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNDA
Takvim'in haberine göre; Cimbom'un Sivas ile sözleşmesi bitecek iki yıldızla karşılıklı protokol yaptığı öğrenildi. Bu protokole göre iki taraftan bir anlaşmayı bozarsa tazminat ödemek zorunda kalacak…

  • 4
  • 5
Galatasaray bu kez işi sıkı tuttu! Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş...

VEDAT MURİÇ ÖRNEĞİ!
Bilindiği gibi G.Saray, Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç ile her konuda anlaşmış ancak bu anlaşma sözde kaldığı için transfer gerçekleşmemişti. Aslan bu nedenle işi sağlama alıyor.

  • 5
  • 5
Galatasaray bu kez işi sıkı tuttu! Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş...

LİSTEDE OĞULCAN DA VAR
Galatasaray, Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'tan sonra Çaykur Rizespor forması giyen Oğulcan Çağlayan ve Antalyasporlu Nazım Sangare'yi de kadrosuna katmak istiyor…

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör