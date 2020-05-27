27 Mayıs 2020, Çarşamba

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Claudio Taffarel Galatasaray'a dönmek istiyor! Yönetimden flaş cevap

Süper Lig'e verilen aradan faydalanarak gelecek sezonun kadro mühendisliğini planlayan Galatasaray, transfer gündemine birçok ismi almıştı. Sarı-kırmızılı ekipte geçtiğimiz günlerde teknik ekipte yer alan Hasan Şaş istifasını sunmuş ve Cimbom'dan ayrılmıştı. Yeni gelecek oyuncular kadar teknik ekipte yer alacak isimlerin de konuşulduğu Aslan'da, eski oyuncusu ve kaleci antrenörü Claudio Taffarel de takıma geri dönmek istediğini bildirdi. Sarı-kırmızılı ekip ise Brezilyalı antrenöre flaş bir cevap verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 09:12
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Claudio Taffarel Galatasaray'a dönmek istiyor! Yönetimden flaş cevap

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı liglere ara verilmiş ve Galatasaray da bu aradan faydalanarak transfer çalışmalarına başlamıştı.

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Claudio Taffarel Galatasaray'a dönmek istiyor! Yönetimden flaş cevap

Transfer için birçok oyuncuyu listesine alan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon kadro yenilenmesine gitmek istiyor.

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Claudio Taffarel Galatasaray'a dönmek istiyor! Yönetimden flaş cevap

Geçtiğimiz günlerde Hasan Şaş istifa ederek Galatasaray'dan ayrıldığını açıklamıştı.

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Claudio Taffarel Galatasaray'a dönmek istiyor! Yönetimden flaş cevap

Şaş'ın ayrılığı sonrasında gözlerin çevrildiği diğer antrenörler Levent Şahin ve Ümit Davala ile ligi bitirecek olan teknik direktör Fatih Terim, sezon sonu ise değişime gidiyor.

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Claudio Taffarel Galatasaray'a dönmek istiyor! Yönetimden flaş cevap

Sabah'ın haberine göre; Sağ kolu Şahin ile devam edecek olan İmparator, eski futbolculardan Riera ve Elmander'e onay verirken kulübe sürpriz bir mesaj geldi.

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