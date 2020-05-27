Claudio Taffarel Galatasaray'a dönmek istiyor! Yönetimden flaş cevap

Süper Lig'e verilen aradan faydalanarak gelecek sezonun kadro mühendisliğini planlayan Galatasaray, transfer gündemine birçok ismi almıştı. Sarı-kırmızılı ekipte geçtiğimiz günlerde teknik ekipte yer alan Hasan Şaş istifasını sunmuş ve Cimbom'dan ayrılmıştı. Yeni gelecek oyuncular kadar teknik ekipte yer alacak isimlerin de konuşulduğu Aslan'da, eski oyuncusu ve kaleci antrenörü Claudio Taffarel de takıma geri dönmek istediğini bildirdi. Sarı-kırmızılı ekip ise Brezilyalı antrenöre flaş bir cevap verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 27.05.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 09:12 ABONE OL